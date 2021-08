Un groupe lié à l'Iran aurait saisi un pétrolier dans le Golfe-sces

par Lisa Barrington et Jonathan Saul

DUBAI/LONDRES, 3 août (Reuters) - Un groupe armé lié à l'Iran aurait pris possession d'un pétrolier dans le Golfe, au large des Emirats arabes unis, ont déclaré mardi trois sources sécuritaires maritimes, après qu'une agence britannique a rapporté dans la journée un "potentiel détournement" dans la zone.

Selon deux des sources, le pétrolier Asphalt Princess, qui bat pavillon panaméen, est la cible de l'attaque survenue en mer d'Arabie, qui mène au détroit d'Ormuz par lequel transite environ un cinquième des exportations maritimes mondiales de pétrole.

A Téhéran, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les informations faisant état d'incidents impliquant plusieurs navires au large des Emirats arabes unis étaient "suspectes" et a prévenu contre tout effort visant à créer une "fausse atmosphère" à l'égard de l'Iran.

Les tensions se sont exacerbées dans la région depuis la semaine dernière et l'attaque au large d'Oman d'un pétrolier géré par une entreprise israélienne qu'Israël, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont imputée à l'Iran.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des autorités des Emirats arabes unis et d'une unité de la marine américaine basée à Bahreïn.

Plus tôt dans la journée, l'agence britannique de fret maritime (UKMTO) a rapporté qu'un "potentiel détournement" était en cours dans la zone, sans donner de précisions sur le ou les navires ciblés ni sur les assaillants.

Dans une note d'avertissement, basée sur une source tierce, l'UKMTO a demandé aux navires de faire preuve d'une extrême prudence du fait de l'incident survenu à environ 60 milles nautiques de la région de Foujairah.

The Times, citant des sources britanniques, a rapporté aussi que le pétrolier Asphalt Princess avait été détourné et que Londres "travaille en supposant que l'armée iranienne ou des milices ont embarqué sur le navire".

La République islamique a nié toute implication dans l'attaque au drone au large d'Oman la semaine dernière et a promis lundi de répondre avec célérité à toute menace contre sa sécurité. (Reportage Lisa Barrington à Dubaï et Jonathan Saul à Londres, avec la rédaction de Dubaï et Elizabeth Piper à Londres; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)