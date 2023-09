Le chef du principal groupe paramilitaire du Soudan a menacé jeudi de mettre en place une autorité gouvernementale dans les zones contrôlées par ses forces si ses ennemis de l'armée formaient un gouvernement.

Mohamed Hamdan Dagalo, commandant des Forces de soutien rapide (FSR), combat l'armée depuis près de cinq mois dans un conflit qui a ravagé le pays et provoqué une crise humanitaire.

Le mois dernier, un haut responsable du Conseil souverain du Soudan, dirigé par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré qu'un gouvernement intérimaire était nécessaire.

Jeudi, M. Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, a déclaré : "Si l'armée forme le gouvernement, nous entamerons immédiatement de vastes consultations afin d'établir une véritable autorité civile dans les zones sous notre contrôle étendu, avec Khartoum comme capitale.

Il a ajouté que toute initiative de l'armée visant à mettre en place un gouvernement intérimaire dans le port de Port-Soudan, sur la mer Rouge, diviserait le pays.

Alors que les forces de soutien rapide se sont déployées dans les quartiers résidentiels de Khartoum et des villes voisines de Bahri et Omdurman, l'armée a utilisé son artillerie lourde et ses frappes aériennes pour tenter de les repousser, faisant des centaines de victimes civiles.

L'armée et les forces de soutien rapide ont commencé à se battre le 15 avril, après que des tensions soient apparues au sujet de l'intégration de leurs troupes dans une nouvelle transition vers la démocratie. Plusieurs pays ont lancé des efforts de médiation, mais aucun n'a réussi à faire cesser les combats.