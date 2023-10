Un groupe parlementaire kenyan a demandé lundi à l'autorité de régulation des technologies de l'information du pays de mettre fin aux activités du projet de crypto-monnaie Worldcoin dans le pays jusqu'à ce que des réglementations plus strictes soient mises en place.

Le gouvernement a suspendu le projet au début du mois d'août à la suite d'objections relatives à la protection de la vie privée concernant la numérisation de l'iris des utilisateurs en échange d'un identifiant numérique afin de créer un nouveau "réseau d'identité et financier".

Le Worldcoin a été déployé dans plusieurs pays du monde par Tools for Humanity, une société cofondée par Sam Altman, PDG d'OpenAI. Il a également fait l'objet d'un examen minutieux en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France.

Le projet a toujours une présence virtuelle au Kenya et il est possible d'y accéder via l'internet, même après la suspension du mois d'août.

L'autorité de régulation des communications du Kenya devrait "désactiver les plateformes virtuelles de Tools for Humanity Corp et de Tools for Humanity GmbH Germany (Worldcoin), y compris en mettant sur liste noire les adresses IP des sites web concernés", a déclaré le groupe ad hoc de 18 législateurs dans un rapport.

Il a également demandé la suspension de la présence physique de ces sociétés au Kenya jusqu'à ce qu'un cadre juridique soit mis en place pour réglementer les actifs virtuels et les fournisseurs de services virtuels.

Le service de presse de Worldcoin a déclaré qu'il n'avait "rien vu d'officiel annoncé directement par le Comité".

Le rapport du comité sera présenté à l'Assemblée nationale pour examen et adoption à une date ultérieure.

Lors de la suspension de la collecte des données en août, les autorités ont déclaré que la méthode utilisée par le projet pour obtenir le consentement des consommateurs en échange d'une somme d'argent d'un peu plus de 50 dollars à l'époque était à la limite de l'incitation.

L'inscription à la plateforme impliquait de longues files d'attente pour que leur iris soit scanné. L'enquête du groupe parlementaire a révélé que Worldcoin pourrait avoir scanné les yeux de mineurs, car il n'y avait pas de mécanisme de vérification de l'âge au cours de l'exercice, selon le rapport.

Le groupe parlementaire a également demandé aux ministères d'élaborer des réglementations pour les crypto-actifs et les entreprises qui fournissent des services liés aux crypto-actifs, et a demandé à la police d'enquêter sur Tools for Humanity et de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires.