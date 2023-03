Les renseignements examinés par les responsables américains indiquent qu'un groupe pro-ukrainien a saboté les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Europe en septembre dernier, mais il n'y avait aucune preuve de l'implication du gouvernement de Kiev, a rapporté le New York Times.

Sept mois après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les explosions de pipelines sous-marins entre la Russie et l'Allemagne se sont produites dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark, dans la mer Baltique. Les deux pays ont conclu que les explosions étaient délibérées, mais n'ont pas précisé qui pouvait en être responsable.

Les États-Unis et l'OTAN ont qualifié les attaques de pipelines d'"acte de sabotage", tandis que la Russie a rejeté la faute sur l'Occident et demandé une enquête indépendante. Aucune des parties n'a fourni de preuves.

Sur le champ de bataille, les forces ukrainiennes ont continué à se battre pour la ville orientale de Bakhmut mardi, bien que les troupes russes et les mercenaires les aient presque encerclées. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a répété un message familier, à savoir que la reconquête du territoire occupé était son principal objectif.

"Nous faisons tout pour libérer notre pays le plus rapidement possible, pour mettre un terme historique le plus rapidement possible aux tentatives de priver de liberté notre pays et notre peuple", a déclaré M. Zelenski dans un discours vidéo qu'il prononce tous les soirs depuis l'invasion russe du 24 février de l'année dernière.

Le rapport du New York Times de mardi cite des responsables américains qui affirment qu'il n'y a aucune preuve que M. Zelenskiy ou ses principaux collaborateurs aient été impliqués ou que les auteurs de l'attentat aient agi à la demande d'un responsable du gouvernement ukrainien. Aucun groupe pro-ukrainien particulier n'a été désigné comme potentiellement responsable.

"Il ne fait aucun doute que l'Ukraine n'est absolument pas impliquée dans les excès commis sur les oléoducs", a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller présidentiel, dans un communiqué. "Cela n'a pas le moindre sens.

Washington attend la conclusion des enquêtes menées en Allemagne, en Suède et au Danemark, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'information du New York Times.

BATAILLE DE BAKHMUT

Les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques sur Bakhmut ainsi que sur Ivanivske, aux abords occidentaux de la ville, et sur Klishchiivka, aux abords méridionaux, selon un communiqué publié mardi soir par l'état-major général des forces armées ukrainiennes.

Bakhmut est en ruine après plus de sept mois de bombardements et de combats.

Plusieurs villes et villages proches de Bakhmut, dans la région de Donetsk, ont été la cible de tirs d'obus russes, notamment Dubovo-Vasylivka, Ivanivske, Dyliivka et Bohdanivka, selon le communiqué.

Le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, a déclaré que la prise de Bakhmut était essentielle pour percer les défenses ukrainiennes et qu'elle permettrait aux forces de Moscou de mener d'autres opérations offensives à l'intérieur de l'Ukraine.

La région fortement industrialisée du Donbas, dans l'est de l'Ukraine, comprend Donetsk et Louhansk, qui, avec deux autres régions ukrainiennes, sont revendiquées par la Russie comme son propre territoire, ce que Kiev et l'Occident rejettent comme étant illégal.

D'autres provinces ukrainiennes ont été attaquées par les troupes russes mardi, selon l'armée ukrainienne, notamment dans la région centrale de Zaporizhzhia. La ville de Nikopol, tenue par les Ukrainiens et située en face de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, tenue par les Russes, a été la cible de tirs, selon le communiqué.

Plus de 30 villes du front sud de la région de Kherson ont essuyé des tirs d'artillerie, y compris le centre régional de Kherson et d'autres villes sur la rive ouest de la rivière Dnipro, selon le communiqué.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les comptes-rendus des combats.

DIPLOMATIE

Le président américain Joe Biden s'est entretenu mardi avec le président français Emmanuel Macron et a discuté de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des défis posés par la Chine, a indiqué la Maison Blanche.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis et leurs alliés utilisaient l'Ukraine pour mener une guerre contre eux. Cette thèse est rejetée par Kiev et l'Occident, qui affirment que l'Ukraine lutte pour sa survie contre l'accaparement des terres par l'impérialisme russe.

La Chine a proposé un plan de paix auquel la Russie accorde une grande attention, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le ministre chinois des affaires étrangères plaisantait lorsqu'il a déclaré qu'une "main invisible" était responsable du conflit en Ukraine, a déclaré M. Peskov.

"Nous ne sommes probablement pas d'accord avec nos camarades chinois sur ce point. Il s'agit bien sûr d'une plaisanterie. Vous savez de quoi il s'agit : Ce n'est pas une main invisible, c'est la main des États-Unis d'Amérique, c'est la main de Washington", a déclaré M. Peskov aux journalistes.