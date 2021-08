Un hacker "chapeau blanc" rend la plupart des 600 millions de dollars de jetons de crypto-monnaie volés -Poly Network

La plateforme, qui était peu connue avant le casse de mardi, a déclaré sur Twitter https://twitter.com/PolyNetwork2/status/1425733950614360064 que le hacker était un "white hat", en référence aux hackers éthiques qui visent généralement à exposer les cyber-vulnérabilités, lors de la restitution des fonds.

Poly Network, qui facilite les transactions de jetons en peer-to-peer, a ajouté que les jetons ont été transférés https://www.livemint.com/market/cryptocurrency/explainerhow-hackers-stole-600-million-in-crypto-tokens-from-poly-network-11628780346632.html vers un portefeuille à signatures multiples contrôlé à la fois par la plateforme et par le pirate.

Les seuls jetons restant à restituer sont les 33 millions de dollars de tether stablecoins gelés en début de semaine par la société de crypto-monnaie Tether, a indiqué Poly Network.

"Le processus de remboursement n'est pas encore terminé. Pour assurer la récupération en toute sécurité des actifs des utilisateurs, nous espérons maintenir la communication avec M. White Hat et transmettre des informations précises au public", a déclaré Poly Network sur Twitter.

Selon des messages numériques partagés sur Twitter par Tom Robinson, scientifique en chef et cofondateur d'Elliptic, une société de suivi des crypto-monnaies, une personne prétendant avoir perpétré le piratage a déclaré que Poly Network lui offrait une prime de 500 000 dollars pour rendre les actifs volés et a promis qu'elle ne serait pas tenue responsable de l'incident.

Poly Network, qui permet aux utilisateurs de transférer ou d'échanger des jetons sur différentes blockchains, a déclaré mardi avoir été touché par le cyber-harcèlement, exhortant les coupables à restituer les fonds volés.

Le ou les hackers encore non identifiés semblent avoir exploité une vulnérabilité dans les contrats numériques que Poly Network utilise pour déplacer des actifs entre différentes blockchains, selon la société de blockchain forensics Chainalysis.

Mercredi, les pirates ont commencé à rendre les pièces volées, ce qui a conduit certains analystes de la blockchain à spéculer qu'ils pourraient avoir trouvé trop difficile de blanchir des crypto-monnaies volées à une telle échelle.

Plus tard dans la journée de mercredi, les pirates ont déclaré dans des messages numériques également partagés par Elliptic qu'ils avaient perpétré l'attaque "pour s'amuser" et qu'ils voulaient "exposer la vulnérabilité" avant que d'autres ne puissent l'exploiter et qu'il a "toujours" été prévu de rendre les jetons.

Avec 600 millions de dollars, le vol de Poly Network a toutefois largement dépassé le record de 474 millions de dollars de pertes criminelles enregistrées par l'ensemble du secteur de la finance décentralisée (DeFi) de janvier à juillet, selon la société de crypto intelligence CipherTrace.

Selon les experts en crypto-monnaie, ce vol illustre les risques du secteur DeFi, qui n'est pas réglementé pour l'essentiel. Les plateformes DeFi permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions, généralement en crypto-monnaies, sans les gardiens traditionnels tels que les banques ou les bourses.