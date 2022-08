Un haut diplomate chinois a été informé d'un éventuel voyage de Pelosi à Taïwan en juillet, selon un responsable américain.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a discuté de la possibilité d'une visite de Pelosi avec son homologue Wang Yi lors d'une réunion du G20 à Bali qui a duré plus de cinq heures, et a déclaré qu'un tel voyage serait entièrement décidé par Pelosi et indépendant du gouvernement américain.

"La question est de savoir si Pékin va essayer d'utiliser ce voyage comme une sorte d'excuse pour prendre des mesures qui pourraient être une escalade ou qui pourraient d'une manière ou d'une autre produire un conflit", a déclaré le haut fonctionnaire du département d'Etat aux journalistes à Tokyo, ajoutant que Pékin ne devrait pas réagir de manière excessive à un voyage qui n'était ni inhabituel ni sans précédent.

"La Chine ne devrait pas s'en servir comme prétexte pour poursuivre ce qu'elle fait, c'est-à-dire chercher à modifier le statu quo en ce qui concerne Taïwan", a déclaré le fonctionnaire.

"Et si une escalade ou une crise devait d'une manière ou d'une autre suivre sa visite, ce serait la faute de Pékin."

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters mercredi.

La Chine a manifesté sa colère mercredi à la suite de la visite américaine à Taïwan, la plus importante depuis un quart de siècle, en intensifiant ses activités militaires dans les eaux environnantes et en suspendant les importations de certains produits en provenance de Taïwan.

La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire et n'a jamais renoncé à utiliser la force pour l'amener sous son contrôle.

M. Blinken était en route pour le Cambodge pour une série de réunions qui culmineront vendredi avec le Forum régional de l'ANASE, un rassemblement axé sur la sécurité de 27 pays dont la Chine, le Japon, la Russie, la Grande-Bretagne et l'Australie.

Le fonctionnaire a également déclaré qu'il n'y aurait pas de rencontre directe à Phnom Penh avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ajoutant que Moscou n'avait montré aucune indication qu'elle mettrait fin à ses hostilités en Ukraine.

"Si nous voyions réellement une sorte d'ouverture diplomatique significative pour aider à mettre fin à l'agression, nous nous engagerions, bien sûr, mais nous n'avons pas vu cela."

Le rassemblement de cette semaine est organisé par l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), qui compte 10 membres, et dont les États-Unis espèrent qu'elle pourra discuter de la manière de "maintenir et d'accroître la pression" sur la junte du Myanmar pour qu'elle mette fin à la répression de ses opposants.

Le fonctionnaire a également déclaré que les États-Unis souhaitaient renforcer les relations avec le président de l'ANASE, le Cambodge, le plus grand allié de la Chine en Asie du Sud-Est, mais a souligné l'importance qu'il fasse preuve de transparence quant à son engagement avec les militaires de Pékin.