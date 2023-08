Le directeur du puissant organisme de prêt de l'Union européenne a averti que l'Occident risquait de perdre la confiance des pays du Sud, avec l'intervention de la Chine, de la Russie et d'autres pays, s'il n'intensifiait pas d'urgence ses propres efforts de soutien.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement, a déclaré que le sommet des BRICS qui s'est tenu cette semaine en Afrique du Sud et les efforts déployés pour faire de la nouvelle banque de développement du groupe - connue sous le nom de banque des BRICS - une alternative aux bailleurs de fonds multilatéraux occidentaux établis, soulignaient la nécessité d'accroître considérablement les prêts.

"Le fait qu'un nombre croissant de petits pays en développement, en particulier en Afrique, se tournent vers des pays comme la Chine et d'autres pays émergents pour les soutenir plutôt que vers les institutions occidentales traditionnelles devrait être une source de préoccupation", a déclaré M. Hoyer à l'agence Reuters.

La BEI est l'une de ces institutions. Soutenue par la puissance financière des 27 pays membres de l'UE, elle affiche le bilan le plus important parmi les banques multilatérales de développement et investit environ 10 milliards d'euros (10,8 milliards de dollars) par an dans les pays en développement par l'intermédiaire de sa filiale EIB Global.

Les commentaires de M. Hoyer sont les plus énergiques jamais formulés par un haut fonctionnaire de l'UE sur les efforts déployés par les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pour élargir le bloc et en faire un contrepoids mondial à l'Occident.

Il a déclaré que le nombre de pays en développement ayant adopté une position neutre lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière indiquait également le défi auquel l'Occident était confronté pour conserver la confiance de ces pays.

"Les récents votes de l'Assemblée générale des Nations unies ont déjà montré clairement que nous risquons de perdre la confiance des pays du Sud si nous ne prenons pas davantage de mesures et si nous ne nous montrons pas plus visibles dans ces pays", a déclaré M. Hoyer.

Les réunions de l'ONU du mois prochain, notamment le sommet sur le développement durable, offrent aux institutions occidentales l'occasion de se manifester et de démontrer qu'elles sont prêtes et capables d'apporter un soutien accru aux pays les plus pauvres, a déclaré M. Hoyer.

L'attention accrue portée à l'élargissement du groupe des BRICS et à sa banque s'explique par le fait que de nombreux pays en développement "se sentent abandonnés" par l'Occident dans leurs luttes contre la pandémie de COVID-19, la dette, les coûts de l'énergie et le changement climatique, a ajouté M. Hoyer.

La Nouvelle banque de développement, dont le siège se trouve à Shanghai, a été créée en 2015 par les membres des BRICS. Le Bangladesh, les Émirats arabes unis et l'Égypte l'ont rejointe depuis, tandis que l'Algérie, l'Argentine, l'Éthiopie, le Honduras, l'Iran, le Maroc, l'Arabie saoudite, l'Uruguay et le Zimbabwe sont tous en pourparlers pour en devenir membres.

"C'est symptomatique de quelque chose que l'Europe et les institutions occidentales doivent affronter de toute urgence", a déclaré M. Hoyer à propos de la montée en puissance de la banque.

"Si nous ne proposons pas un véritable partenariat et des moyens plus convaincants pour relever les défis du Sud, qu'il s'agisse de la transition énergétique, de la question de l'endettement ou de la lutte contre les inégalités criantes en matière de santé, nous allons au-devant d'ennuis. (1 $ = 0,9252 euros) (Reportage de Marc Jones ; Rédaction de Tomasz Janowski)