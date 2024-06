Le plus haut fonctionnaire international du département du Trésor américain rencontrera des responsables italiens à Rome cette semaine pour discuter des avoirs gelés de la Russie avant le sommet des dirigeants du G7, et s'exprimera sur les questions de la dette des pays en développement lors d'un événement organisé par le Vatican, a déclaré lundi un porte-parole du département du Trésor.

Le sous-secrétaire aux affaires internationales, Jay Shambaugh, se rendra à Rome du 3 au 6 juin pour participer à des événements axés sur une série de questions, notamment les niveaux d'endettement élevés et la sécurité alimentaire, a déclaré le porte-parole.

La visite aura lieu une semaine avant que les dirigeants du Groupe des Sept ne se réunissent dans le sud de l'Italie, où ils espèrent parvenir à un accord sur un plan visant à monétiser quelque 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés par les puissances occidentales après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022.

Les États-Unis font pression sur leurs partenaires du G7 (Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada) pour qu'ils acceptent un prêt garanti par les revenus des avoirs gelés, qui pourrait fournir à Kiev jusqu'à 50 milliards de dollars de financement à court terme. Le prêt s'est imposé comme la principale option, les pays du G7 n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur la saisie pure et simple des avoirs.

M. Shambaugh aura des entretiens bilatéraux avec des représentants du ministère italien des finances et de la banque centrale pour discuter des actifs souverains russes, des paiements transfrontaliers et d'autres priorités de la présidence du G7, a indiqué le porte-parole.

Mardi, M. Shambaugh s'entretiendra avec des responsables du Programme alimentaire mondial, du Fonds international de développement agricole (FIDA) et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au sujet des priorités des États-Unis en matière de sécurité alimentaire. Il participera également à une discussion en direct organisée par le FIDA.

Vendredi, M. Shambaugh prendra la parole lors d'un symposium organisé par le Vatican et la Colombie. Il réitérera son appel en faveur d'efforts plus concertés de la part des grandes économies pour soutenir les pays en développement aux prises avec un lourd fardeau d'endettement.

Le pape François devrait prendre la parole lors de ce symposium, a indiqué une source au fait des préparatifs.

En avril, M. Shambaugh a mis en garde les créanciers officiels émergents - dont le plus important est la Chine - contre le fait de profiter des prêts et des subventions accordés par d'autres pays et institutions aux pays en développement criblés de dettes tout en réduisant leurs propres prêts.

Il a déclaré qu'il existait un précédent historique de longue date parmi les créanciers occidentaux qui s'engageaient dans des refinancements ou des reprofilages pour les emprunteurs et ne se retiraient pas lorsque la situation devenait difficile.

M. Shambaugh a déclaré qu'une action décisive et coordonnée était nécessaire de la part de tous les créanciers bilatéraux officiels pour faire face à l'aggravation des défis financiers auxquels sont confrontés les pays à revenu faible et intermédiaire et pour accélérer l'allégement de la dette lorsque cela s'avère nécessaire.

De nombreux pays en développement sont confrontés à des "compromis alarmants" en raison de la baisse des apports de fonds bilatéraux officiels et privés, alors que les paiements au titre du service de la dette augmentent également, a-t-il déclaré.

Les commentaires du représentant du Trésor américain reflètent la frustration croissante des pays occidentaux et des pays débiteurs face à la lenteur de Pékin dans ses efforts de restructuration de la dette et la lenteur des accords d'allégement de la dette. (Reportage d'Andrea Shalal ; Rédaction de Paul Simao)