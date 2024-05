Un haut responsable du Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud a soutenu le président Cyril Ramaphosa malgré le résultat médiocre des élections législatives de cette semaine, affirmant qu'il devrait rester à la tête du parti et qu'il n'aurait pas à démissionner.

Avec un peu plus de 60 % des voix dépouillées, l'ANC - le parti qui gouverne l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid en 1994 - a obtenu un peu moins de 42 % des suffrages, se dirigeant vers son plus mauvais résultat depuis 30 ans et la première fois que le parti était en passe de perdre sa majorité parlementaire.

Nomvula Mokonyane, premier secrétaire général adjoint de l'ANC, a déclaré aux journalistes au centre des résultats électoraux : "Personne ne va démissionner, [...] collectivement, nous sommes toujours convaincus qu'il (Ramaphosa) doit rester le président de l'ANC".

"Les obstacles que nous traversons ne doivent pas être attribués à un individu en particulier", a-t-elle ajouté.

Interrogée sur le fait de savoir si l'ANC avait commencé à discuter avec les petits partis des possibilités de coalition, Mme Mokonyane a déclaré que la direction de l'ANC se réunirait pour discuter de la question et que les organes internes du parti seraient consultés. "Pour l'instant, nous ne parlons à personne", a-t-elle ajouté.