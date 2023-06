Steven Markovich, co-responsable mondial de la banque d'investissement en logiciels de Barclays Plc, a démissionné pour rejoindre Centerview Partners, ont indiqué lundi des personnes au fait de l'affaire, ce qui constitue le dernier coup porté aux efforts de la banque britannique pour retenir les talents américains dans le domaine des transactions.

Markovich a été l'un des banquiers technologiques les plus performants de Barclays au cours des 14 années qu'il a passées au sein de la banque. Parmi les opérations qu'il a menées l'année dernière, citons l'acquisition par Vista Equity et Elliott Management du fabricant de logiciels d'entreprise Citrix Systems pour 17 milliards de dollars, ainsi que l'acquisition par OpenText de l'éditeur de logiciels Micro Focus pour 6 milliards de dollars.

Plus d'une vingtaine de banquiers d'affaires américains ont quitté Barclays depuis que celle-ci a nommé Cathal Deasy, ancien responsable de la banque d'affaires et des marchés de capitaux du Credit Suisse Group AG, et Taylor Wright, ancien responsable des marchés de capitaux mondiaux de Morgan Stanley, au poste de coresponsables mondiaux de la banque d'affaires en janvier.

La nomination de ces nouveaux venus a court-circuité des banquiers permanents de Barclays qui avaient été considérés comme des successeurs possibles, y compris ceux qui étaient populaires auprès de collègues tels que Marco Valla, qui a ensuite rejoint UBS, a rapporté l'agence Reuters la semaine dernière. Le directeur général de Barclays, C.S. Venkatakrishnan, a organisé une réunion publique mercredi dernier pour tenter de remonter le moral des troupes et d'endiguer la fuite des talents.

Barclays a refusé de commenter le départ de M. Markovich et a déclaré dans un communiqué qu'elle s'attendait à ce que les changements apportés à la direction de l'équipe de la banque d'investissement conduisent à une "attrition naturelle". "Nous sommes confiants dans notre stratégie, nous continuerons à investir dans les talents et nous nous engageons à soutenir et à aider nos clients à naviguer dans l'environnement économique actuel", a déclaré la banque.

M. Markovich et Centerview se sont refusés à tout commentaire.

Centerview a cherché à reconstruire sa franchise dans le domaine de la banque de logiciels. Emlen Fischer, partenaire de l'équipe de banque d'investissement en logiciels de Centerview, a annoncé la semaine dernière qu'il rejoindrait Factorial Energy, un développeur de technologies de batteries pour les applications de véhicules électriques, en tant que directeur financier. En mai, Kempton Dunn, un autre associé de l'équipe chargée des logiciels, a quitté Centerview pour rejoindre Perella Weinberg Partners. Un grand nombre de ceux qui ont quitté Barclays cette année étaient des banquiers spécialisés dans les technologies. Parmi eux, Laurence Braham, Richard Hardegree, Richard Casavechia, Ozzie Ramos, Jason Williams, Neil Meyer, Ken Tittle et Ed Wehle.