Le chef du bureau d'enquête sur les défauts de l'agence américaine de sécurité automobile a déclaré mercredi qu'il quittait l'agence pour rejoindre l'unité de conduite autonome d'Amazon.com, Zoox.

Stephen Ridella, qui était directeur du bureau d'enquête sur les défauts de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) depuis 2017, a supervisé des enquêtes clés, notamment une enquête sur Tesla Autopilot et sur la question de savoir si 67 millions de gonfleurs de coussins d'air d'ARC Automotive Inc étaient défectueux.

Il a déclaré sur LinkedIn qu'il avait quitté la NHTSA pour rejoindre Zoox.

Une autre responsable de la NHTSA, Anne Collins, qui était administratrice associée pour l'application de la loi, a choisi de prendre sa retraite le 30 avril.

La semaine dernière, le président Joe Biden a retiré la nomination de l'avocate en chef de la NHTSA, Ann Carlson, pour occuper le poste principal de l'agence de manière permanente.

La NHTSA a refusé de commenter les mouvements de personnel spécifiques, mais a déclaré qu'elle "pense être bien placée pour continuer à s'occuper des efforts de sécurité et d'application de la loi. Nous disposons d'une équipe très professionnelle et nous pensons que notre travail d'application et d'enquête restera solide et efficace.

Mardi, six groupes de sécurité, dont la Governors Highway Safety Association, ont exhorté M. Biden à nommer rapidement un nouvel administrateur de la NHTSA, en invoquant l'augmentation du nombre de morts sur les routes.

M. Carlson a été nommé directeur intérimaire de la NHTSA en septembre et a été officiellement nommé à ce poste en mars. L'agence a des enquêtes de sécurité en cours sur l'Enquête, les ruptures d'airbags et travaille sur des efforts visant à réduire les décès sur la route et de nouvelles réglementations pour stimuler les exigences en matière d'économie de carburant des véhicules.

Mme Carlson a déclaré qu'elle avait décidé de retirer sa candidature. Pendant la majeure partie des six dernières années, la NHTSA n'a pas eu d'administrateur confirmé par le Sénat.

Selon un rapport d'audit gouvernemental publié la semaine dernière, la NHTSA ne respecte pas toujours ses délais internes pour mener à bien les enquêtes sur les défauts de sécurité des véhicules, ce qui l'empêche de réagir rapidement aux risques graves en matière de sécurité.