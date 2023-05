Un haut responsable des services de renseignement américains estime que le conflit au Soudan "risque de se prolonger".

Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide est "susceptible de se prolonger" parce que les deux parties pensent qu'elles peuvent l'emporter militairement et n'ont que peu d'incitations à négocier, a déclaré jeudi la plus haute responsable du renseignement américain.

La directrice du renseignement national, Avril Haines, a présenté le sombre bilan du renseignement américain concernant les combats qui ont éclaté le 15 avril lors d'une déposition devant la commission des forces armées du Sénat. Cette évaluation a jeté une ombre sur les efforts internationaux visant à persuader les adversaires de mettre fin aux violences, qui ont fait des centaines de morts, poussé quelque 100 000 personnes à fuir vers les pays voisins et fait planer le spectre d'une aggravation de la crise humanitaire. "Les combats au Soudan entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide sont susceptibles de se prolonger, car les deux parties pensent qu'elles peuvent gagner militairement et ont peu d'incitations à s'asseoir à la table des négociations", a déclaré Mme Haines. Les ennemis, a-t-elle poursuivi, sont tous deux à la recherche de "sources extérieures de soutien" qui, si elles se concrétisent, "risquent d'intensifier le conflit et de créer un plus grand risque de débordement dans la région". La violence actuelle, a averti Mme Haines, aggrave "des conditions humanitaires déjà désastreuses" et oblige les organisations d'aide à réduire leurs opérations en raison des craintes croissantes de "flux massifs de réfugiés".