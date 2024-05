Un haut responsable du Parti communiste chinois, Liu Jianchao, a rencontré le Premier ministre du Vanuatu, Charlot Salwai, lundi, lors d'une visite dans ce pays insulaire du Pacifique qui est courtisé par Pékin et les États-Unis.

Liu, 60 ans, dirige l'organe du parti communiste chargé de gérer les relations avec les partis politiques étrangers. Il est largement pressenti pour devenir le prochain ministre des affaires étrangères de la Chine.

La Chine est le premier créancier extérieur de Vanuatu après une décennie de projets d'infrastructure couvrant la construction d'un parlement, de routes et d'aéroports.

L'Australie est l'un des principaux donateurs d'aide et les États-Unis cherchent à ouvrir une ambassade dans cette chaîne d'îles riche en ressources et stratégiquement située au nord-est de l'Australie.

M. Liu a rencontré M. Salwai lundi matin après son arrivée au Vanuatu dimanche, selon des déclarations et des photographies publiées sur les réseaux sociaux par le bureau du premier ministre du Vanuatu.

M. Li a également rencontré le président du Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, a indiqué l'agence officielle chinoise Xinhua.

Les deux pays ont convenu de travailler ensemble pour développer davantage les relations, s'engager étroitement dans les échanges entre les partis, approfondir les échanges et la compréhension mutuelle de "l'expérience en matière de gouvernance", et renforcer la coopération telle que dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route".

Il a ajouté que les deux pays pousseraient à la construction d'une "communauté de destin commun" plus étroite entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique.