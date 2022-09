Un hélicoptère Black Hawk s'écrase pendant un exercice d'entraînement des Talibans, faisant trois morts

"Un hélicoptère Black Hawk américain, qui était piloté ... pour la formation, s'est écrasé en raison d'un problème technique à l'intérieur du campus de l'Université de la défense nationale", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Enaytullah Khowrazmi, ajoutant que cinq personnes ont également été blessées.

Les talibans ont pris le contrôle de certains avions de fabrication américaine après s'être emparés du pays il y a un peu plus d'un an. On ne sait pas encore combien sont opérationnels. Les forces américaines ont délibérément endommagé certains matériels militaires lors de leur départ et les forces afghanes avaient envoyé certains hélicoptères dans des pays d'Asie centrale.