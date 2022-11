Un hiver glacial ? Les habitants de la Nouvelle-Angleterre paieront le prix du pétrole et du gaz à travers leur nez gelé

Tout au long de l'année 2022, les consommateurs ont été frappés par la hausse des coûts des produits de tous les jours, notamment l'épicerie et l'essence. L'hiver pourrait être encore plus douloureux, car les coûts de chauffage dans tout le pays devraient grimper de 28 % par rapport à l'année dernière, selon les prévisions de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) concernant les carburants d'hiver.

Pendant les hivers longs et froids, le Nord-Est des États-Unis consomme plus de pétrole et de gaz pour le chauffage que la majeure partie du pays, en particulier la région de la Nouvelle-Angleterre, qui compte six États. Les résidents du Massachusetts, du Maine, du Vermont, du New Hampshire, du Connecticut et du Rhode Island ont payé environ 36 % de plus pour le gaz et 58 % de plus pour l'électricité que le reste du pays au cours des cinq dernières années, selon les données du gouvernement fédéral.

Pour exacerber ces coûts énergétiques élevés, la Nouvelle-Angleterre ne dispose pas d'une capacité de gazoduc suffisante pour répondre à tous ses besoins en matière de chauffage et de production d'électricité pendant les jours d'hiver les plus froids.

Les producteurs d'électricité de la Nouvelle-Angleterre dépendent donc davantage du mazout et du GNL que d'autres régions du pays, et les prix de ces combustibles déjà onéreux ont grimpé en flèche cette année après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, alors que les approvisionnements mondiaux étaient insuffisants en raison des perturbations de l'approvisionnement et des sanctions imposées à Moscou.

Les consommateurs résidentiels de la Nouvelle-Angleterre devraient payer en moyenne 26,3 cents par kilowattheure pour l'électricité et 19,90 $ par millier de pieds cubes pour le gaz en janvier 2023, soit une hausse de plus de 15 % par rapport à l'année dernière et le prix le plus élevé jamais enregistré pour les deux en janvier, selon les données de l'EIA remontant à 1997.

"Alors que la plupart des régions américaines sont quelque peu isolées des prix mondiaux élevés par l'accès à la production de gaz du centre du continent, la Nouvelle-Angleterre reste une 'île énergétique'", ont déclaré les analystes de la banque d'investissement Evercore ISI, faisant référence à la capacité limitée des conduites de gaz de la région.

"Plus les conditions se détériorent en Europe, plus la Nouvelle-Angleterre sera exposée aux prix élevés du gaz et aux pénuries de cargaisons de GNL cet hiver."

Le gaz des gazoducs américains coûte environ 6 dollars par million d'unités thermiques britanniques, bien moins cher qu'en Europe où le gaz se négocie autour de 39 dollars pour attirer les cargaisons de GNL.

Mais le GNL représente environ 5 % de l'approvisionnement en gaz de la Nouvelle-Angleterre, de sorte que les producteurs d'électricité de cette région sont en concurrence avec les marchés mondiaux pour ce combustible.

"Comme la région dépend des importations de GNL pendant les mois d'hiver, nous pouvons nous attendre à une volatilité des prix lorsque des événements mondiaux ont un impact sur la demande de ce combustible", a déclaré Matt Kakley, porte-parole d'ISO New England, qui gère le réseau électrique de la région des six États.

Les prix du GNL étant très élevés en Europe, la Nouvelle-Angleterre n'a importé que 16,6 milliards de pieds cubes (bcf) de gaz sous forme de GNL au cours des sept premiers mois de 2022, contre une moyenne de 28,6 bcf sur cinq ans (2017-2021).

Un milliard de pieds cubes représente suffisamment de gaz pour alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

En général, la Nouvelle-Angleterre utilise très peu de pétrole pour produire de l'électricité. Mais pendant les vagues de froid extrême, il peut atteindre plus de 25 % de la production d'électricité. Cependant, les stocks de pétrole dans les centrales électriques n'étaient remplis qu'à 40 % au début du mois de novembre, selon ISO New England, en forte baisse par rapport à environ 53 % à la même époque l'année dernière.

Les stocks hebdomadaires de pétrole distillé en Nouvelle-Angleterre, qui comprennent le pétrole stocké dans les centrales électriques, ont atteint leur niveau le plus bas en 22 ans, soit 2,8 millions de barils, en juillet, mais ont depuis grimpé à 3,6 millions de barils à la fin octobre, selon les données de l'EIA.

L'ISO a déclaré qu'elle s'attend à avoir suffisamment de réserves de carburant pour des conditions hivernales légères à modérées. Mais si le temps devient extrêmement froid, M. Kakley a déclaré qu'il existe des procédures pour accélérer les livraisons de fournitures à la région et que le réseau peut demander au public de conserver l'énergie.

"Les coupures de courant contrôlées seraient un dernier recours dans une situation extrême et ce n'est pas quelque chose que nous prévoyons", a déclaré M. Kakley. Il n'y a jamais eu de pannes contrôlées à l'échelle régionale en Nouvelle-Angleterre.