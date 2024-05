La capacité de la Grande-Bretagne à se nourrir elle-même devrait être réduite de près d'un dixième cette année, car les agriculteurs du pays souffrent de l'un des hivers les plus humides jamais enregistrés, a déclaré lundi un groupe de réflexion sur l'énergie et le climat.

Les fortes pluies des mois d'hiver ont saturé de vastes étendues de terres agricoles, ce qui a empêché de nombreux agriculteurs de planter leurs cultures et de perdre celles qui étaient déjà en terre.

L'analyse de l'Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), une organisation à but non lucratif qui étudie les questions liées à l'énergie et au changement climatique, a estimé que la réduction prévue des principales cultures arables en raison de la diminution des surfaces cultivées et des faibles rendements réduira l'autosuffisance du Royaume-Uni de 8 points de pourcentage lorsqu'elle est mesurée en volume, passant d'une moyenne de 86 % entre 2018 et 2022 à 78 % cette année.

Plus précisément, le Royaume-Uni pourrait devenir dépendant des importations étrangères pour environ un tiers de son blé, l'autosuffisance en blé étant estimée à 68 % au lieu de 92 % au cours de la même période, a déclaré l'ECIU.

L'autosuffisance en colza devrait s'effondrer à un niveau historiquement bas de 40 %, contre 75 % auparavant.

Les agriculteurs s'attendent également à de mauvaises récoltes de pommes de terre et d'oignons.

La baisse de la production intérieure et l'augmentation des importations pourraient freiner la baisse de l'inflation alimentaire, qui a atteint son niveau le plus élevé en 45 ans (19,2 %) en mars 2023, mais qui est tombée à 4 % en mars de cette année, d'après les données officielles.

L'Union nationale des agriculteurs a prévenu que les consommateurs pourraient en ressentir les effets tout au long de l'année.

Toutefois, le mois dernier, Simon Roberts, PDG de Sainsbury's, le deuxième plus grand supermarché britannique, a déclaré qu'il était convaincu que le groupe pourrait "protéger la disponibilité sans causer d'impact pour les clients", notant que les coûts des produits de base "dans l'ensemble" étaient en baisse.

L'analyse de l'ECIU a été publiée à la veille d'une réunion que le Premier ministre Rishi Sunak prévoit d'organiser mardi, le deuxième "Sommet annuel de la ferme à la fourchette", qui réunit des représentants de la chaîne d'approvisionnement alimentaire britannique.

"En 2021, le gouvernement a prévenu que le changement climatique était la plus grande menace à moyen et long terme pour notre sécurité alimentaire. Cette analyse suggère qu'il s'agit du risque le plus important aujourd'hui, et non dans un avenir lointain", a déclaré Tom Lancaster, analyste foncier à l'ECIU.