Un homme accusé d'avoir ciblé des Juifs lors de fusillades à Los Angeles est inculpé de crimes haineux

Le FBI a déclaré dans les documents d'inculpation de l'affaire que Jaime Tran, 29 ans, a déclaré à la police après son arrestation qu'il avait recherché l'emplacement des commerces vendant de la nourriture casher afin de trouver un quartier juif.

L'agence a déclaré que Tran, 29 ans, avait un long passé de remarques antisémites et d'envoi de courriels graphiques et anti-juifs à des camarades de l'école dentaire qu'il avait fréquentée.

Tran a avoué avoir tiré sur deux hommes qui semblaient être juifs d'après leurs vêtements, a déclaré le FBI dans des documents d'accusation vus par Reuters. Un homme a reçu une balle dans le dos mercredi, et l'autre une balle dans le bras jeudi, lors d'attaques effrontées en plein jour dans le quartier de Pico Robertson à Los Angeles.

Les hommes, qui sont juifs, ont survécu.

Tran a été arrêté jeudi à Cathedral City, une communauté désertique située à environ 100 miles à l'est de Los Angeles, après qu'un témoin ait signalé qu'il y avait tiré avec une arme d'assaut.

"Cette semaine, la communauté de Pico Robertson où j'ai grandi a été terrorisée", a déclaré la maire de Los Angeles, Karen Bass, lors d'une conférence de presse vendredi. "Notre communauté juive a été terrorisée et cette terreur a été partagée dans tout Los Angeles".

Le département de police de Los Angeles a déclaré qu'il avait augmenté les patrouilles dans les quartiers juifs et qu'il maintiendrait une présence accrue dans les jours à venir.

Pico Robertson est un quartier de West Los Angeles qui compte une importante population juive et qui est parsemé de delis, de petites synagogues et de plusieurs écoles juives privées. La région de Los Angeles compte la deuxième plus grande communauté juive des États-Unis, après celle de New York.