Un homme accusé d'avoir usurpé l'identité d'un agent américain va plaider coupable, d'après un document judiciaire.

Arian "Ari" Taherzadeh, 40 ans, a été arrêté en avril et avait auparavant plaidé non coupable lors d'une audience virtuelle devant le tribunal fédéral du district de Columbia.

Il plaidera coupable lors d'une audience le 1er août, selon le dernier dépôt, qui indique qu'une audience de changement de plaidoyer a été fixée au 1er août "à la demande des parties".

Un autre homme, Haider Ali, 35 ans, a également été arrêté en avril pour les mêmes accusations.

Taherzadeh et Ali, 35 ans, ont été arrêtés deux jours après que quatre agents des services secrets ont été mis en congé pour avoir prétendument accepté des cadeaux, notamment des iPhones et des appartements à titre gratuit dans un complexe de luxe à Washington.

Lors d'une perquisition dans des appartements loués au nom de la société de Taherzadeh, U.S. Special Police LLC, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a découvert une foule de preuves, notamment des armes à feu, du matériel de surveillance, des disques durs, des équipements pour les forces de l'ordre et du matériel pour fabriquer des cartes d'identité.

Outre les accusations d'usurpation d'identité d'agents fédéraux, les deux hommes ont également été accusés de possession illégale d'un dispositif d'alimentation en munitions de grande capacité.

Le FBI avait déclaré que Taherzadeh et Ali se faisaient passer non seulement pour des agents du ministère de la Sécurité intérieure, mais aussi pour des employés du ministère de la Justice et de l'Office of Personnel Management.

Ils ont également proposé des cadeaux ou des faveurs à des employés d'autres agences fédérales, dont le FBI et le ministère de la Défense, selon l'agence.

Les dossiers du tribunal montrent que Taherzadeh a accumulé plus d'un million de dollars de dettes pour des loyers impayés de complexes d'appartements, des voitures de luxe, des sièges de loges VIP à Capital One Arena, et un accord de parrainage avec la société propriétaire de plusieurs équipes sportives professionnelles de Washington.