Un homme âgé originaire du Mexique et un professeur de synagogue figurent parmi les morts dans une fusillade en banlieue de Chicago

Nicolas Toledo a été la première victime identifiée lundi en fin de journée par sa famille après qu'un tireur sur un toit ait ouvert le feu sur des familles lors du défilé lundi, faisant six morts et plus de 36 blessés.

"Mon grand-père Nicolas Toledo, père de huit enfants et grand-père de beaucoup d'autres, nous a quittés ce matin du 4 juillet. Ce qui devait être une journée familiale amusante s'est transformée en un horrible cauchemar pour nous tous", a déclaré sa petite-fille, Xochil Toledo.

"Non seulement Nicolas était un homme aimant, créatif, aventureux et drôle. En tant que famille, nous sommes brisés et engourdis", a-t-elle ajouté.

La famille de Toledo a créé une page sur le service de financement par la foule GoFundMe afin de collecter des fonds pour renvoyer son corps dans son Mexique natal. La page a recueilli plus de 33 000 $, en début de journée mardi.

Toledo, âgé de 70 ans, avait rendu visite à sa famille au cours du dernier mois. Il a passé ses derniers jours à nager, à pêcher et à être parmi ses proches, a déclaré sa famille aux médias.

Des proches de Toledo ont été blessés dans la fusillade mais devraient survivre, a rapporté CBS Chicago.

Une autre personne tuée dans la fusillade est Jacki Sundheim, enseignante dans une synagogue de Highland Park. La North Shore Congregation Israel a confirmé son décès dans un courriel adressé aux fidèles.

"Il n'y a pas de mots suffisants pour exprimer la profondeur de notre chagrin pour la mort de Jacki et notre sympathie pour sa famille et ses proches", a déclaré la synagogue.

"Le travail, la gentillesse et la chaleur de Jacki nous ont tous touchés, de son enseignement à l'école maternelle Gates of Learning à la guidance d'innombrables d'entre nous dans les moments de joie et de peine de la vie, tout cela avec un dévouement inlassable", ajoute-t-elle.

La synagogue a précisé qu'elle laisse derrière elle son mari et sa fille.