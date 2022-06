Un homme armé arrêté près du domicile du juge Kavanaugh de la Cour suprême des États-Unis

L'homme a été placé en garde à vue près du domicile du juge dans la banlieue de Washington, à Chevy Chase, puis transporté dans un commissariat du comté de Montgomery, dans le Maryland. L'affaire a ensuite été transférée au FBI, a indiqué la police du comté.

"À environ 1 h 50 aujourd'hui, un homme a été arrêté près de la résidence du juge Kavanaugh. L'homme était armé et a proféré des menaces contre le juge Kavanaugh", a ajouté Patricia McCabe, porte-parole du tribunal.

Ni McCabe ni la police du comté n'ont identifié l'homme. Le type d'arme qu'il portait n'était pas clair.

"Les menaces de violence et la violence réelle contre les juges, bien sûr, frappent au cœur de notre démocratie", a déclaré à la presse le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, interrogé sur l'arrestation.

Les partisans du droit à l'avortement ont organisé des manifestations devant le domicile de Kavanaugh et celui d'au moins deux autres juges, et se sont rassemblés devant le palais de justice depuis la publication, le 2 mai, d'une fuite d'un projet de décision montrant que la majorité conservatrice de la Cour était sur le point d'annuler la décision historique Roe v. Wade de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Le Washington Post a rapporté que l'homme, qui, selon le journal, était âgé d'une vingtaine d'années, était en colère contre le projet d'avis.

"Nous ne sommes pas en mesure de divulguer des éléments d'identification sur le suspect ni de dire s'il avait une arme, ces informations seront fournies par le FBI", a déclaré la police du comté de Montgomery dans un communiqué.

Kavanaugh, nommé par l'ancien président Donald Trump, siège à la cour depuis 2018.

Le ministère américain de la Justice a déclaré le 11 mai qu'il renforçait la sécurité des juges de la Cour suprême à la suite de la fuite du projet d'avis. Le procureur général Merrick Garland a ordonné au service des maréchaux des États-Unis de fournir un soutien supplémentaire à la force de police existante de la cour, a déclaré le ministère.

Les partisans du droit à l'avortement ont organisé des manifestations à Washington et dans d'autres villes depuis que le projet a été divulgué, furieux qu'un droit reconnu depuis un demi-siècle soit sur le point d'être effacé par les juges conservateurs de plus en plus affirmés de la Cour.

Le bâtiment de la cour est désormais entouré d'une haute clôture noire. Lundi, un manifestant s'est enchaîné par le cou à cette clôture d'enceinte.

Le projet d'avis, rédigé par le juge conservateur Samuel Alito et publié par le média Politico, confirmerait une loi du Mississippi interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse et annulerait la décision Roe qui reconnaît le droit constitutionnel d'une femme à obtenir un avortement.