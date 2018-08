Un homme d'affaires américain accepte de coopérer avec Mueller

(Ajoute liens supposés de Kilimnik avec les services du renseignement russe)

01 septembre (Reuters) - Un partenaire en affaires de Konstantin Kilimnik, ressortissant russe inculpé par Robert Mueller dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016 aux Etats-Unis, a plaidé coupable vendredi de ne pas s'être enregistré comme lobbyiste en faveur d'un parti politique pro-russe en Ukraine et il a accepté de coopérer avec le procureur américain.

Samuel Patten, un homme d'affaires américain de 47 ans, pourrait être appelé à témoigner contre Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump reconnu coupable ce mois-ci de fraude fiscale et bancaire, et qui doit être jugé lors d'un second procès en septembre à Washington, ou contre Kilimnik, qui a été inculpé pour subornation de témoins.

Samuel Patten a admis avoir travaillé avec un ressortissant russe comme lobbyiste auprès d'élus du Congrès pour le compte du Bloc d'opposition, parti ukrainien pro-russe, entre 2014 et 2018, sans en informer le gouvernement américain comme le veut la loi, un délit passible de cinq ans de prison.

Le ressortissant russe n'est pas nommé dans les documents judiciaires mais sa description correspond à Kilimnik, qui a travaillé comme traducteur pour l'armée russe et aurait, selon Mueller, des liens avec les services du renseignement russe.

Aucun commentaire n'a été fait vendredi par Kilimnik, qui a par le passé nié avoir des liens avec les agences de renseignement russes.

Samuel Patten a travaillé avec l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch, dont le parti s'est reformé sous le nom de Bloc d'opposition après la fuite de Ianoukovitch en Russie en février 2014, à l'issue de la révolution de "Maïdan".

Avec Kilimnik, il a fondé un cabinet de conseil politique, Begemot Ventures Ltd LLC, en février 2015, cabinet qui est toujours actif.

Selon les procureurs fédéraux, la société a reçu plus d'un million de dollars pour ses travaux effectués au bénéfice de membres du Bloc d'opposition et pour d'autres cabinets de conseil ukrainiens, à partir de 2015. Les versements ont été effectués via des comptes en banque immatriculés à Chypre.

Samuel Patten dit aussi sur son site avoir contribué à la réélection du maire de Kiev Vitali Klitschko en 2015. (Nathan Layne et David Alexander; Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian pour le service français)