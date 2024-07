Un homme d'affaires chinois en exil a dépensé des centaines de millions de dollars collectés auprès de ses partisans en ligne pour des investissements fictifs dans des produits de luxe, notamment une Lamborghini rouge et un yacht, a déclaré mercredi un procureur américain. Dans son réquisitoire lors du procès de Guo Wengui pour racket et fraude, le procureur Ryan Finkel a déclaré que Guo avait garanti à plusieurs reprises à ses adeptes, dans des émissions diffusées sur les médias sociaux, qu'ils ne perdraient pas d'argent s'ils investissaient dans une série de projets qu'il a mis en œuvre entre 2018 et 2023.

Guo a plaidé non coupable pour chacun des 12 chefs d'accusation auxquels il est confronté. Ses avocats devraient présenter leur plaidoirie finale plus tard. Finkel a déclaré que Guo a finalement recueilli plus d'un milliard de dollars par le biais d'une série de faux investissements et de crypto-monnaies auprès des adeptes, dont certains prétendaient que Guo aiderait les personnes opprimées par le gouvernement communiste chinois. Plus tôt dans le procès devant le tribunal fédéral de Manhattan, les jurés ont tenu les clés de la Lamborghini rouge que, selon M. Finkel, les autorités américaines ont trouvée dans le garage de la propriété de M. Guo dans le Connecticut. M. Finkel a montré aux jurés des vidéos de Guo portant des lunettes de soleil et se tenant sur le pont d'un yacht pour présenter des investissements. Une vidéo datant de juillet 2022 dans laquelle Guo déclare : "Si vous perdez un centime, j'en prendrai la responsabilité" a été filmée cinq mois après que Guo a déposé son bilan, a déclaré le procureur. "Il savait qu'il était en faillite", a déclaré M. Finkel. Guo, qui est emprisonné depuis son arrestation en mars 2023, portait un costume gris clair et a souri de temps en temps pendant la plaidoirie de Finkel.

Les avocats de la défense ont précédemment déclaré que les entreprises de Guo étaient légitimes et qu'il essayait de créer un mouvement contre le gouvernement chinois.

M. Finkel a reconnu que M. Guo, un ancien promoteur immobilier qui a quitté la Chine en 2014 dans le cadre d'une campagne de répression de la corruption, avait été pris pour cible par les autorités chinoises. Mais il a déclaré que cela n'avait rien à voir avec la conduite en cause dans cette affaire. "Miles Guo a-t-il été la cible du PCC ? Oui", a déclaré M. Finkel, en faisant référence au parti communiste chinois. "Cela excuse-t-il ce qu'il a fait ? Non."

Les procureurs affirment que Miles Guo a utilisé plusieurs pseudonymes, dont Miles Guo et Miles Kwok.

Finkel a également montré aux jurés une vidéo de l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, faisant la promotion de l'une des entreprises de Guo lors d'une conférence de presse en 2018.

Guo a versé 1 million de dollars à Bannon dans le cadre d'un contrat de conseil destiné à conférer une légitimité à son mouvement anti-Parti communiste chinois, a déclaré Finkel.

Bannon n'est pas accusé d'actes répréhensibles dans cette affaire. Mais c'est sur le yacht de Guo, le Lady May, d'une valeur de 37 millions de dollars, que Bannon a été arrêté en 2020 dans le cadre d'une autre affaire de fraude. M. Bannon a été gracié dans les derniers jours de la présidence de M. Trump et avait plaidé non coupable.