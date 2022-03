Un homme de New York admet avoir commis un délit d'initié, après avoir été lié aux tuyaux d'un journaliste

Jason Peltz, 39 ans, a plaidé devant le tribunal fédéral de Brooklyn pour deux chefs d'accusation de délit d'initié et d'évasion fiscale, un an après avoir initialement plaidé non coupable. Il est engagé dans des négociations de plaidoyer avec les procureurs depuis au moins septembre 2021, selon les dossiers judiciaires.

"Ce bureau poursuivra vigoureusement les traders qui cherchent à tromper le système, à nuire au public investisseur et à saper l'intégrité de nos marchés financiers", a déclaré Breon Peace, le procureur fédéral du district Est de New York, dans un communiqué.

En mars 2021, un grand jury fédéral a inculpé Peltz pour avoir négocié des "informations matérielles non publiques" obtenues d'un initié de la société et d'un journaliste financier.

L'acte d'accusation ne nomme pas le journaliste ou le média, mais Reuters et d'autres médias l'ont identifié comme étant Ed Hammond, un journaliste spécialisé dans les affaires avec Bloomberg à New York, sur la base d'un examen des articles mentionnés dans l'acte d'accusation. Hammond n'est accusé d'aucun acte répréhensible.

"Ed Hammond est un journaliste très accompli", a déclaré un porte-parole de Bloomberg News dans un communiqué. "Nous n'avons connaissance d'aucun fait suggérant un quelconque acte répréhensible de sa part".

Le stratagème s'est déroulé de novembre 2015 à octobre 2020, selon l'acte d'accusation.

Dans une déclaration lue devant le juge de district américain Nicholas Garaufis au tribunal mardi, M. Peltz a déclaré avoir acheté des titres du fabricant de produits chimiques Ferro Corp sur la base d'informations, obtenues d'un ami, selon lesquelles Ferro avait reçu une offre de rachat. Il a déclaré qu'il savait que le commerce de cette information était illégal.

Outre la transaction Ferro, l'acte d'accusation allègue que Peltz a eu de fréquentes conversations avec le journaliste pendant plusieurs mois, au cours desquelles il a obtenu des informations matérielles non publiques sur des articles sur lesquels le journaliste travaillait concernant d'autres sociétés.

Chaque article mentionné dans l'acte d'accusation citait plusieurs sources et impliquait deux ou plusieurs reporters.

Peltz doit être condamné en juillet.

