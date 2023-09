Un homme du Nouveau-Mexique a été inculpé de tentative de meurtre pour avoir tiré sur un manifestant lors d'une manifestation contre le projet de réinstallation d'une statue d'un conquistador espagnol à l'extérieur d'un complexe civique dans le nord du Nouveau-Mexique, a annoncé la police.

Ryan Martinez, 23 ans, de Sandia Park, a été arrêté jeudi après avoir tiré sur un homme de 42 ans alors qu'il tentait de perturber la manifestation pacifique devant les bureaux du comté à Espanola, a indiqué la police de l'État dans un communiqué.

Le retour de la statue de Juan de Onate, souverain colonial du XVIe siècle, était prévu pour jeudi mais a été reporté par les autorités du comté de Rio Arriba pour des raisons de sécurité. Le bronze avait été démonté en 2020 lors de manifestations nationales contre le racisme visant à renverser les monuments à la gloire des colonisateurs européens et des dirigeants confédérés.

Le blessé, un indigène Hopi de Seattle (Washington), se trouve dans un état critique à l'hôpital de l'université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, où il attend d'être opéré, a déclaré Mateo Peixinho, un organisateur de la manifestation de protestation.

Un avocat commis d'office pour Martinez n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Nous croyons fermement que cela correspond à la définition d'un crime haineux et d'un acte de terrorisme intérieur du fait qu'il portait un chapeau MAGA (Make America Great Again) et qu'il a fait preuve d'un comportement instigateur toute la matinée", a déclaré Mateo Peixinho dans un communiqué.

Selon la police, M. Martinez a sauté un muret et s'est battu avec des manifestants avant de sortir une arme de poing de sa ceinture, de tirer un coup de feu et de s'enfuir.

Il s'agit de la dernière violence en date concernant les statues d'Onate, le premier dirigeant colonial de la région, érigées au Nouveau-Mexique dans les années 1990 pour commémorer le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers Espagnols.

En 2020, un manifestant a été abattu par un contre-manifestant alors que les manifestants tentaient d'abattre un monument d'Onate à Albuquerque, la plus grande ville de l'État.