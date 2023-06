Les procureurs fédéraux ont porté vendredi des accusations de fausses déclarations à des institutions financières contre un promoteur immobilier qui est au centre des allégations qui ont conduit à la destitution du procureur général du Texas, Ken Paxton.

Un grand jury a inculpé Nate Paul, 36 ans, de huit chefs d'accusation pour avoir fait de fausses déclarations à des créanciers basés au Texas, à New York, au Connecticut et en Irlande afin d'obtenir 172 millions de dollars de prêts immobiliers en 2017 et 2018.

Paul, qui a été arrêté par le FBI jeudi et emprisonné pendant la nuit, a brièvement comparu devant un juge fédéral à Austin vendredi. Il n'a pas plaidé coupable et a été laissé en liberté sous caution. Sa comparution est prévue pour le 15 juin. Son avocat, Gerry Morris, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Paxton n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation de Paul et Morris a déclaré aux journalistes après l'audience que l'affaire contre son client n'impliquait pas Paxton.

M. Paxton, un partisan de l'ancien président Donald Trump dont le procès contestant les résultats des élections de 2020 a été rejeté par la Cour suprême, a été mis en accusation par les législateurs de l'État le 27 mai et temporairement suspendu de ses fonctions dans l'attente de son procès au Sénat.

Les articles de mise en accusation contre lui reprochent à Paxton d'avoir fait intervenir des employés du bureau du procureur général dans un procès contre Paul, d'avoir aidé le promoteur à obtenir des informations sur l'enquête du FBI à son encontre et d'avoir accordé des faveurs juridiques à Paul en échange de la rénovation de la maison de Paxton.

M. Paxton, âgé de 60 ans, a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible. Outre sa mise en accusation, il fait l'objet d'une enquête distincte sur la corruption menée par le ministère de la justice, selon les procureurs spéciaux du Texas chargés de l'affaire de l'État.

Le Sénat du Texas jugera Paxton sur les 20 articles de mise en accusation déposés contre lui au plus tard le 28 août.