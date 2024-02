Un homme et son chien sains et saufs après un sauvetage par hélicoptère dans les inondations de Los Angeles

Le 06 février 2024 à 04:04 Partager

Un homme et son chien sont sains et saufs depuis que l'homme a sauté dans les eaux en furie de Los Angeles pour sauver son animal de compagnie et qu'il a été secouru par les pompiers, qui l'ont repêché lors d'un sauvetage spectaculaire par hélicoptère, selon les autorités.

Le chien a rejoint le rivage à la nage, sain et sauf. Le chef des pompiers de Los Angeles, Kristin Crowley, a annoncé le sauvetage lors d'une conférence de presse concernant les inondations intenses causées par une rivière atmosphérique qui s'est abattue sur la Californie pendant deux jours. Le service météorologique national a déclaré qu'il s'agissait de l'un des trois systèmes de tempête les plus pluvieux de l'histoire de Los Angeles. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un sauveteur attaché à une longe et descendu par hélicoptère dans les rapides du Pacoima Wash, un canal d'inondation en béton de la vallée de San Fernando qui alimente la rivière Los Angeles. Le pompier a saisi l'homme par la taille tandis que l'hélicoptère les ramenait tous deux en sécurité. "Il a ensuite été soigné dans un hôpital local et son chien a pu nager jusqu'au bord et s'échapper des rapides", a déclaré M. Crowley. "Ce sauvetage est un exemple dramatique de la raison pour laquelle nous demandons aux habitants de ne pas s'approcher de la rivière L.A. ou d'autres eaux en mouvement.