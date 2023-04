Un homme a été inculpé en Arizona pour l'agression et le vol de voiture présumés d'Ella Mae Begay, une tisserande navajo dont la disparition en 2021 est devenue un symbole de la crise des femmes indigènes disparues et assassinées aux États-Unis.

Les charges ont été dévoilées mardi devant le tribunal fédéral de l'Arizona à l'encontre de Preston Tolth, accusé d'avoir infligé des lésions corporelles graves à Ella Mae Begay le 15 juin 2021, sur le territoire de la nation navajo, et d'avoir volé sa camionnette Ford F-150 grise, selon les documents du tribunal.

L'année dernière, la nièce de Mme Begay, Seraphine Warren, a parcouru plus de 2 000 kilomètres à pied depuis la nation navajo, qui s'étend sur une partie du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et de l'Utah, jusqu'à Washington DC, afin de sensibiliser l'opinion publique au sort de sa tante et d'autres femmes autochtones disparues ou assassinées.

"Nous avançons, nous faisons le premier pas pour retrouver ma mère", a déclaré Gerald Begay, le fils d'Ella Mae, âgé de 46 ans, lors d'une interview mercredi. Il a déclaré que la prochaine étape était de retrouver sa mère après qu'elle ait disparu de sa maison près de Sweetwater, en Arizona.

Luke Mulligan, défenseur public fédéral représentant Tolth, et Dimitra Sampson, procureur des États-Unis, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Selon le ministère américain de la Justice, les femmes autochtones sont assassinées à un taux dix fois supérieur à la moyenne nationale, et l'homicide est l'une des principales causes de décès des jeunes hommes autochtones.

Les familles des disparus attribuent la crise au chaos juridictionnel ou à l'indifférence des forces de l'ordre, ainsi qu'au racisme et aux traumatismes générationnels enracinés dans les efforts des colonisateurs européens pour éradiquer les peuples autochtones.

Selon Darlene Gomez, l'avocat de Begay, Tolth doit être formellement mis en accusation et faire l'objet d'une audience de détention vendredi à Flagstaff.

Au cours des cinq dernières années, une douzaine d'États ont mis en place des groupes de travail réunissant les tribus, les familles des victimes, les forces de l'ordre et les activistes afin de résoudre les crimes.

Des enquêteurs spéciaux ont été nommés au niveau des comtés, des États et du pays, et le FBI a commencé à établir une liste des personnes disparues uniquement pour les Amérindiens.

Pourtant, les données du FBI montrent que le nombre d'inscriptions de personnes autochtones disparues ou assassinées n'a guère changé entre 2016 et les données les plus récentes, qui datent de 2021.