Un homme ouvre le feu devant une cathédrale de Manhattan

NEW YORK, 13 décembre (Reuters) - Un homme armé a ouvert le feu dimanche lors de la représentation d'une chorale sur les marches de la cathédrale St. John the Divine, dans l'Upper West Side de New York, avant d'être blessé par la police, rapportent les forces de l'ordre et un photographe de Reuters sur place.

Le tireur visait des policiers mais n'en a touché aucun, a précisé un porte-parole, ajoutant qu'il avait été hospitalisé dans un état critique. (Jeenah Moon et Peter Szekely, version française Jean-Philippe Lefief)