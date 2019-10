Un homme ouvre le feu devant une mosquée à Bayonne, deux blessés

(Actualisé avec réactions)

PARIS, 28 octobre (Reuters) - Un homme a tiré des coups de feu lundi devant la mosquée de Bayonne (Pyrénées-Atlantique), blessant gravement deux septuagénaires avant d'être interpellé, ont annoncé la police et les autorités locales.

Le suspect, âgé de 84 ans, est un ancien candidat du Front national (aujourd'hui Rassemblement national) lors d'élections locales en 2015, précise-t-on de source proche du dossier.

Il a été arrêté par la BAC (Brigade anti-criminalité) de Bayonne à son domicile de Saint-Martin-de-Seignanx, dans le département voisin des Landes, ajoute-t-on de même source.

Selon la préfecture des Pyrénées-Atlantique, le suspect a été surpris par deux hommes alors qu'il tentait d'incendier la porte de la mosquée de Bayonne. Il a ouvert le feu sur eux.

Les deux hommes, grièvement blessés par balles et âgés de 74 et 78 ans, ont été hospitalisées, précise la préfecture dans un communiqué https://twitter.com/Prefet64/status/1188849471821668353?s=20.

Le suspect a également mis le feu à un véhicule en repartant vers les Landes, ajoute-t-elle.

Des grenades auraient été retrouvées au domicile de l'octogénaire, qui serait un ancien militaire, selon BFM TV.

"L’attentat commis contre la mosquée de Bayonne est un acte inqualifiable absolument contraire à toutes les valeurs portées par notre mouvement", a commenté Marine Le Pen sur son compte Twitter. "Ces crimes doivent être traités avec la sévérité la plus totale", ajoute la présidente du RN.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a salué pour sa part "le grand professionnalisme et la réactivité" de la police nationale.

Il exprime aussi "solidarité et soutien à la communauté musulmane dont je mesure le choc et l’effroi". (Nicolas Delame, Henri-Pierre André et Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Belot)