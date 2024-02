Un homme du Nouveau-Mexique a plaidé coupable d'avoir aidé un candidat républicain défait à commettre des fusillades au domicile de responsables démocrates en 2022 et 2023, ce qui a marqué un nouveau degré de violence politique aux États-Unis.

En plaidant coupable jeudi, Demetrio Trujillo, 42 ans, d'Albuquerque, a déclaré aux procureurs qu'il avait été engagé par le candidat défait Solomon Pena pour tirer sur les domiciles d'un responsable électoral et de deux élus de l'État entre décembre 2022 et janvier 2023.

Des théories de conspiration électorale ont poussé Pena, qui avait un passé criminel, à recruter Trujillo et son fils pour tirer sur les maisons d'Albuquerque dans le but de blesser ou de tuer les fonctionnaires, a déclaré la police. Les attaques n'ont fait aucun blessé.

Trujillo encourt une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison et une peine maximale de prison à perpétuité après avoir plaidé coupable à des chefs d'accusation tels que conspiration et décharge d'une arme à feu dans le cadre d'un crime violent, selon un communiqué du ministère américain de la justice.

Jose Trujillo, le fils de Trujillo, a reconnu au début du mois avoir aidé Pena à commettre les attentats après avoir travaillé sur sa campagne politique ratée de 2022 pour un siège à la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique. Jose Trujillo risque également la prison à vie.

Après avoir perdu les élections, M. Pena s'est rendu au domicile de certains commissaires du comté de Bernalillo pour alléguer que le vote avait été truqué. Son procès est prévu pour le mois de juin.

Les allégations fausses et infondées de fraude électorale ont explosé après que l'ancien président Donald Trump a refusé d'accepter sa défaite à l'élection présidentielle américaine de 2020.

Les attaques d'Albuquerque ont fait suite à une augmentation des menaces et des actes d'intimidation à l'encontre de politiciens américains, de fonctionnaires et parfois de leurs familles. Elles ont créé un précédent lorsqu'un candidat républicain en herbe a été accusé d'avoir organisé et exécuté les fusillades.