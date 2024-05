Vingt personnes qui se trouvaient à bord d'un vol de Singapore Airlines ayant subi de fortes turbulences et s'étant dérouté vers Bangkok pour un atterrissage d'urgence mardi sont toujours en soins intensifs, a déclaré jeudi un responsable de l'hôpital.

Sur les 40 personnes à bord du vol toujours en cours de traitement, 22 patients souffrent de lésions de la moelle épinière et six de lésions cérébrales et crâniennes, a déclaré à la presse Adinun Kittiratanapaibool, directeur de l'hôpital Samitivej Srinakarin de Bangkok.

Un passager est mort d'une crise cardiaque présumée et des dizaines de personnes ont été blessées après que le vol SQ321 de Singapore Airlines a rencontré ce que la compagnie aérienne a décrit comme des turbulences soudaines et extrêmes alors qu'il survolait le Myanmar mardi.