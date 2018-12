Un immeuble s'effondre en Russie, 7 morts, nombreux disparus

(Bilan actualisé)

MOSCOU, 31 décembre (Reuters) - L'effondrement d'un immeuble d'habitation à Magnitogorsk, dans l'Oural, après une explosion probablement due à une fuite de gaz, a fait au moins sept morts et cinq blessés, et il y aurait sans doute encore 36 à 40 personnes sous les décombres, ont rapporté lundi soir les agences de presse russes.

L'explosion a ravagé 48 appartements d'un immeuble de neuf étages de cette ville à 1.700 km à l'est de Moscou.

Le président Vladimir Poutine s'est rendu lundi en fin d'après-midi sur les lieux de la catastrophe. Il est allé au chevet des blessés à l'hôpital et s'est entretenu avec les autorités locales, a rapporté la télévision nationale.

A en croire le ministre des Situations d'urgence, Evguéni Zinitchev, il y avait encore lundi soir "probablement 36 à 40 personnes sous les décombres".

L'explosion s'est produite vers 06h00 (01h00 GMT) alors que la plupart des habitants étaient endormis.

Le travail des secours est rendu plus difficile par la température de -22°C. En raison de ces conditions extrêmes, la ministre de la Santé Veronika Skvortsova a déclaré que les chances de retrouver des survivants s'amenuisaient d'heure en heure. (Vladimir Soldatkin et Gabrielle Tétrault-Farber; Tangi Salaün, Guy Kerivel et Eric Faye pour le service français)