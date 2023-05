Une agence indienne est intervenue pour certifier la sécurité de la majeure partie de la flotte de Gatik Ship Management, l'un des principaux transporteurs de pétrole russe vers l'Inde, après que le Lloyd's Register et l'American Bureau of Shipping (ABS) ont retiré leur classification à un grand nombre de ses navires, comme le montrent les archives.

La société Gatik, basée à Mumbai, qui s'est imposée cette année comme un acteur important du transport de pétrole russe, a aussi récemment changé le pavillon d'au moins quatre de ses navires pour la Mongolie, selon les données de la plateforme maritime Lloyd's List Intelligence.

Cette opération fait suite au changement de pavillon de 36 navires de la flotte gérée par Gatik par le Registre international des navires de Saint-Kitts-et-Nevis.

Kitts & Nevis International Ship Registry. Cependant, les données du Indian Register of Shippping (IRClass) montrent que six navires ont changé de pavillon pour la Mongolie.

D'autres navires de Gatik ont récemment changé de pavillon pour le Gabon.

Les sociétés de classification telles que Lloyd's Register (LR), dont le siège est à Londres, ABS et IRClass fournissent des services tels que les contrôles de navigabilité, la certification qui est vitale pour décrocher une assurance et l'entrée dans les ports.

L'IRClass, qui est reconnu dans le monde entier, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Alors que les sanctions occidentales contre le commerce de l'énergie de Moscou se sont durcies, Gatik a soudainement pris le relais avec une flotte de pétroliers qui compte plus de 40 unités, selon les données maritimes.

L'Inde, qui ne reconnaît pas les sanctions, est rapidement devenue le plus gros acheteur de brut russe par voie maritime depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février de l'année dernière.

Le changement de pavillon des navires et les changements d'immatriculation mettent en évidence le renforcement de la surveillance exercée par les prestataires de services occidentaux sur l'approvisionnement en pétrole russe, mais aussi les limites de ces efforts compte tenu de la facilité avec laquelle les propriétaires et les exploitants de navires peuvent trouver de nouveaux documents pour continuer à naviguer.

Alors que les pays non membres de l'UE peuvent importer du brut russe par voie maritime, les armateurs et les assureurs occidentaux n'ont pas le droit de manutentionner ces cargaisons, à moins qu'elles ne soient vendues à un prix plafond de 60 dollars le baril, voire moins.

"En tant qu'entreprise américaine, ABS respecte strictement la lettre et l'esprit des sanctions américaines et des autres sanctions applicables. Nous sommes en train d'organiser le transfert hors classe de tous les navires anciennement gérés par Gatik", a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

Le porte-parole a ajouté que 13 navires étaient en train d'être baissés de la certification ABS.

Gatik n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Environ trois douzaines de navires de Gatik ont obtenu la certification de l'IRClass depuis la mi-mars, selon les données de l'IRClass.

Les données de l'IRClass indiquent également que la plupart de ces navires sont gérés par des entreprises indiennes, notamment Gaurik Ship Management, Geras Ship Management, Caishan Ship Management, Galena Ship Management, Zidan Ship Management et Plutos Ship Management.

Aucune information sur ces sociétés n'a pu être trouvée sur le site web du ministère indien des affaires commerciales et les sociétés n'ont pas répondu aux courriels sollicitant des commentaires.

Toutefois, selon la base de données maritime Equasis, les sociétés s'occupent des questions liées à la sécurité et à l'environnement des navires, tandis que les opérations commerciales sont gérées par Gatik.

Lloyd's Register a déclaré qu'il retirerait la certification de 22 des navires de Gatik d'ici le 3 juin, a rapporté Reuters.

Le principal assureur américain de navires, American Club, a également déclaré à Reuters qu'il ne couvrait plus les navires de Gatik, tandis que l'assureur russe Ingosstrakh a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec Gatik à l'avenir.

L'organisme indien de certification des navires est l'un des 11 membres de l'Association internationale des sociétés de classification, qui comprend également ABS et LR, et qui représente plus de 90 % du tonnage mondial des cargaisons transportées.