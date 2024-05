Les habitants de quatre banlieues de la ville de Fort McMurray, dans les sables bitumineux de l'Alberta, ont reçu l'ordre d'évacuer les lieux mardi en raison de l'approche d'un incendie de forêt, ont indiqué les autorités locales.

Le gigantesque incendie s'est progressivement rapproché de la ville et se trouve désormais à environ 13 km (8 miles) au sud-ouest.

Dans un communiqué, les autorités ont indiqué que les habitants des banlieues d'Abasand, Beacon Hill, Prairie Creek et Grayling devaient quitter les lieux avant 16 heures, heure des Rocheuses (2200 GMT).

"Ces quartiers sont en interface directe avec les zones où l'incendie pourrait se propager. Les services régionaux d'urgence seront mieux à même de défendre ces quartiers contre les incendies de forêt s'ils sont inhabités et dégagés".

La semaine dernière, les habitants de la ville ont été invités à se préparer à évacuer si nécessaire.

En 2016, un gigantesque incendie de forêt à Fort McMurray a forcé l'évacuation de 90 000 résidents et a interrompu la production de pétrole de plus d'un million de barils par jour. (Reportage de David Ljunggren et Nia Williams, édition de Chris Reese et Sandra Maler)