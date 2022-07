Un incendie entraîne des évacuations dans le nord de la Californie

(Actualisé avec nouveau bilan)

par Kanishka Singh

31 juillet (Reuters) - L'incendie McKinney, qui se déplace rapidement dans le nord de la Californie, a entraîné l'évacuation de 2.000 habitants et a détruit des maisons et des infrastructures depuis qu'il s'est déclaré vendredi.

McKinney, qui se répand près de la frontière avec l'Oregon, est déjà le plus important incendie que la Californie ait connu depuis le début de l'année. Il a ravagé plus de 20.600 hectares et n'était plus du tout contenu dimanche, selon les dernières données communiquées par les autorités.

Plus de 20 ans de sécheresse et de hausse des températures, exacerbées par le changement climatique, ont rendu la Californie plus vulnérable que jamais aux incendies de forêt. Les deux années les plus dévastatrices ont été enregistrées en 2020 et 2021, sur la base du nombre d'hectares brûlés.

Le comté de Siskiyou, théâtre de l'incendie où se trouve la forêt nationale de Klamath, compte environ 44.000 habitants, selon le Bureau du recensement des États-Unis.

Une déclaration d'urgence par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, permet aux résidents d'accéder à l'aide fédérale et débloque les ressources de l'État.

Une alerte rouge, indiquant des conditions d'incendie dangereuses, est en cours. Aucun décès ou blessure n'a été signalé.

(Rédigé par Lisa Shumaker, version française Benjamin Mallet)