PÉKIN, 19 avril (Reuters) - La Chine a ordonné une enquête après la mort d'au moins 29 personnes dans un incendie qui s'est déclaré mardi dans un hôpital de Pékin.

L'incendie s'est déclaré aux alentours de 13h00 (05h00 GMT) dans l'hôpital de Changfeng, en plein coeur de la capitale.

Des vidéos montrant des personnes utilisant des draps de lits noués les uns aux autres pour descendre le long de la façade de l'hôpital afin d'échapper à la fumée et aux flammes ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Vingt-six des 29 morts étaient des patients, a déclaré un responsable chinois à la presse.

L'incendie a été éteint en une demi-heure, a-t-il affirmé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. (Reportage de Liz Lee, Bernard Orr et Ethan Wang ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)