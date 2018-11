Un incendie menace Malibu, en Californie

(Actualise tout du long)

par Stephen Lam

PARADISE, Californie, 9 novembre (Reuters) - Trois feux de forêt entretenus par des vents violents ont entraîné l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants vendredi dans le nord de la Californie et la région de Los Angeles.

L'un d'entre eux, baptisé "Woolsey Fire", affecte Thousand Oaks, dans le comté de Ventura au nord-ouest de Los Angeles, où une fusillade a coûté la vie à 12 personnes mercredi soir.

Les autorités y ont ordonné l'évacuation de 75.000 foyers.

Plusieurs centres d'hébergement ont distribué des masques protecteurs contre les fumées et de nombreuses écoles ont été fermées dans les comtés de Ventura et Los Angeles.

L'incendie menace la célèbre station balnéaire de Malibu, sur l'océan Pacifique, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest du centre de L.A., où des ordres d'évacuation ont également été diffusés.

"N'attendez pas !" ont averti les services de secours de Malibu dans un message diffusé avant 07h00 locales (15h00 GMT) sur leur compte Twitter.

Parti jeudi après-midi du sud de la ville de Simi Valley, le feu a franchi une autoroute, la Highway 101, en plusieurs points.

Un autre incendie, le "Hill Fire", toujours dans le comté de Ventura, avait détruit plus de 4.000 hectares jeudi soir, selon les autorités.

Le troisième incendie, le "Camp Fire", a ravagé la ville de Paradise dans le nord de la Californie et provoqué l'évacuation de 26.000 habitants.

Le feu s'est déclaré aux premières heures de jeudi et a rapidement parcouru plus de 3.000 hectares, entraînant l'évacuation des habitants de la ville de Paradise, située à 240 km au nord de Sacramento.

Il a dévasté des zones résidentielles et s'est propagé aussi dans des hôpitaux et des écoles, selon un journaliste de Reuters, qui a vu de nombreuses voitures abandonnées et brûlées dans les rues de la ville.

Selon le shérif du comté de Butte, le "Camp Fire" a fait plusieurs victimes.

"On nous a signalé des victimes. Nous n'avons pas pu effectuer de vérification pour le moment", a déclaré Kory Honea.

"Tout a été détruit", a déploré le porte-parole du Cal Fire, le département californien des forêts et de la prévention des incendies.

Les autorités craignent désormais que l'incendie, attisé par des vents de 60km/h qui pourraient se renforcer vendredi matin, provoque les mêmes ravages dans la ville voisine de Chico où vivent 93.000 personnes. (Stephen Lam; Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)