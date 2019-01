Un intérêt moindre pour le Private Equity traditionnel en 2019, selon Neuberger Berman

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Neuberger Berman, les valorisations et le levier des opérations de Private Equity sont tels aujourd'hui que l’augmentation des multiples semble presque impossible.Cette année, la société de gestion indépendante détenue par ses salariés s'attend à ce que les investisseurs recherchent davantage quelque chose de différent pour leurs stratégies d'actifs non cotés, comme les avantages économiques qui découlent des co-investissements, les investissements de niche tels que les droits de redevances et des gérants de dette privée qui peuvent se positionner afin de saisir les opportunités qui se présentent sur les marchés du crédit à effet de levier en difficulté.