Un investisseur de premier plan s'oppose au rachat de Yamana par Gold Fields

Joe Foster, qui gère des fonds d'or actifs au sein de la société d'investissement VanEck, qui est le principal actionnaire de Yamana, a déclaré que la fusion créerait une entreprise plus complexe avec peu de synergie, et que Yamana et Gold Fields se porteraient mieux seuls qu'en tant que groupe combiné.

VanEck est également le quatrième actionnaire le plus important de Gold Fields.

"Je n'approuve l'accord d'aucun des deux côtés", a déclaré Foster à Reuters jeudi. "C'est un accord qui n'a tout simplement pas de sens fondamental pour moi".

Gold Fields a fait valoir que l'acquisition, qui créerait le quatrième plus grand mineur d'or au monde, apporterait une croissance à long terme et permettrait de réaliser des économies.

Les actions de la société minière cotée en Afrique du Sud ont fortement baissé lorsqu'elle a annoncé l'accord proposé en mai, et les PDG des deux sociétés se sont battus pour convaincre les investisseurs de ses mérites dans les mois qui ont suivi.

Pour que l'accord en actions puisse se concrétiser, il doit être approuvé par 66,67 % des actionnaires de Yamana et 75 % des actionnaires de Gold Fields lors des votes prévus respectivement les 21 et 22 novembre.

L'issue de ces votes est pour l'instant incertaine, a déclaré M. Foster.

Les actions de Yamana se négocient avec une décote par rapport au prix proposé, ce qui indique une certaine incertitude sur le marché.