Un jet de la marine américaine a traversé la Baltique quelques heures après l'éclatement de Nord Stream

Un avion de reconnaissance de la marine américaine a volé près du site de la rupture du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique plusieurs heures après l'apparition des premiers dégâts, selon un suivi examiné par Reuters, un vol que Washington a qualifié de routine.

Les pipelines russes Nord Stream 1 et 2 ont éclaté le 26 septembre, drainant du gaz dans la mer Baltique au large des côtes du Danemark et de la Suède. Des sismologues ont enregistré des explosions dans la région, et la police de plusieurs pays a ouvert des enquêtes.

Les données de vol montrent qu'un avion de patrouille et de reconnaissance maritime P-8A Poseidon se trouvait au-dessus de la mer du Nord à 0 h 3 GMT lorsque des sismologues suédois ont enregistré ce qu'ils ont ensuite décrit comme une explosion sous-marine au sud-est de l'île de Bornholm, dans la mer Baltique.

L'avion, qui avait décollé d'Islande, a effectué une série de circuits réguliers en forme d'hippodrome au-dessus de la Pologne avant de se détacher en direction de la zone du pipeline de la Baltique, selon les données.

L'identité de l'avion n'a pas pu être immédiatement établie en raison du type de code d'identification rotatif parfois utilisé par ces avions, mais la marine américaine a confirmé qu'il s'agissait d'un avion américain lorsque les données lui ont été présentées par Reuters.

"L'avion P-8A Poseidon de l'U.S. Navy figurant dans les données de suivi a effectué un vol de reconnaissance maritime de routine en mer Baltique, sans rapport avec les fuites des pipelines Nord Stream", a déclaré un porte-parole de l'U.S. Navy.

À la question de savoir si les renseignements recueillis pourraient aider les enquêteurs chargés d'enquêter sur les ruptures de pipelines, le porte-parole des forces navales américaines Europe-Afrique, le capitaine Tamara Lawrence, a répondu : "Nous n'avons pas d'informations supplémentaires à fournir pour le moment".

On ne sait pas exactement quel rôle, le cas échéant, l'armée américaine joue pour aider les enquêtes européennes sur les ruptures des pipelines, bien que le président Joe Biden ait parlé d'envoyer éventuellement des plongeurs.

JEU D'ECHECS

Selon les données, quelques minutes après 0100 GMT, l'avion a volé au sud de Bornholm en direction du nord-ouest de la Pologne, où il a tourné pendant environ une heure au-dessus de la terre avant de se diriger vers 0244 GMT vers la zone où la fuite de gaz a été signalée.

Il s'est approché à 24 km du lieu de la fuite, a décrit un cercle une fois et s'est dirigé vers l'exclave russe de Kaliningrad, un centre de surveillance fréquent, selon les analystes.

Les ministères de la défense polonais, suédois, danois et allemand n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Il manque des données de vol entre 0339 GMT et 0620 GMT, mais sur le chemin du retour, vers 0700 GMT, l'avion a volé à environ 4 km au nord du site de la fuite signalée.

Reuters a utilisé une carte de vol partielle du site Web de suivi américain Radarbox, complétée par des données fournies à Reuters par Flightradar24, basé en Suède, pour reconstituer la trajectoire du P-8.

Les données de Flightradar24 ont montré que l'avion a décollé et atterri sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, où se trouve la base aérienne de Keflavik ainsi que des hangars de P-8 signalés.

Ces données sont apparues alors que la Baltique reste un front de tensions dignes de la guerre froide au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon les analystes qui préviennent qu'il est impossible d'établir avec certitude la raison derrière des trajectoires de vol militaires spécifiques.

"La Baltique est une sphère de confrontation très active avec beaucoup de sondages et une partie d'échecs sans fin", a déclaré Francis Tusa, analyste de la défense basé au Royaume-Uni.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré jeudi que la rupture du pipeline était "très probablement" l'œuvre des services spéciaux russes, citant des informations provenant d'alliés occidentaux.

Les gouvernements et responsables occidentaux ont jusqu'à présent évité de pointer directement du doigt Moscou, tandis que la Russie a rejeté toute allégation de responsabilité en la qualifiant de "stupide", rejetant plutôt la faute sur les États-Unis et ses alliés.