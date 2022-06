Un jeune survivant du massacre d'une école au Texas racontera son horreur lors d'une audition à la Chambre des représentants des États-Unis.

L'audition par la commission de la Chambre des représentants des États-Unis chargée de la surveillance et de la réforme intervient environ deux semaines après l'horrible fusillade perpétrée par un jeune de 18 ans à l'école primaire Robb à Uvalde, au Texas, qui a fait 19 morts parmi les élèves et les deux enseignants.

Il s'agit de l'une des nombreuses fusillades de masse survenues aux États-Unis ces dernières semaines, qui ont fait des dizaines de morts et ont déclenché une nouvelle série de discussions bipartites au Sénat américain. Les démocrates et les républicains étant profondément divisés sur les armes à feu, les pourparlers se sont concentrés sur des objectifs modestes, notamment en encourageant les États à adopter des lois "drapeau rouge" pour refuser les armes à feu aux personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour le public.

Les républicains, qui soutiennent fermement le droit de garder et de porter des armes tel que protégé par le deuxième amendement de la Constitution américaine, se sont opposés à des propositions telles que la limitation des ventes des fusils d'assaut utilisés dans le massacre d'Uvalde et une autre fusillade de masse dans une épicerie de Buffalo, New York, qui a fait 10 victimes noires.

Cerrillo a trempé sa main dans le sang d'une camarade de classe tuée et s'en est tartinée pour tenter de paraître morte elle aussi.

Les parents de l'un des élèves tués devaient également témoigner, ainsi que la mère d'une victime du massacre de Buffalo, l'œuvre présumée d'un suprémaciste blanc avoué.

L'ensemble de la Chambre doit débattre plus tard dans la journée de mercredi d'un projet de loi qui porterait l'âge minimum de 18 à 21 ans pour l'achat de certaines armes à feu et renforcerait les interdictions relatives aux armes non traçables. Il est très peu probable que ce projet de loi passe au Sénat, où il nécessiterait les voix de 10 républicains.

Les négociations bipartites du Sénat, menées par le démocrate Chris Murphy et le républicain John Cornyn, comprennent également des mesures telles que l'amélioration de la sécurité dans les écoles, le renforcement des services de santé mentale et l'adoption de mesures visant à empêcher les armes à feu d'entrer dans les mains de personnes auxquelles la loi interdit d'en posséder, comme les criminels.

Plutôt que de faire pression pour un vote rapide sur le projet de loi de la Chambre des représentants, le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a choisi de donner plus de temps aux négociations bipartites.

Par le passé, les démocrates ont tenté de faire passer une législation de grande envergure sur le contrôle des armes à feu afin d'endiguer la vague de meurtres de masse, qui ont déjà dépassé les 200 rien que cette année aux États-Unis, et d'autres violences liées aux armes à feu.

Cette fois, les démocrates ont signalé aux républicains qu'ils seraient prêts à accepter une première étape beaucoup plus étroite avec une législation, même si le président Joe Biden appelle à des mesures plus strictes, comme l'interdiction des armes d'assaut.

Peu après la fusillade d'Uvalde, la tante de Miah Cerrillo, Blanca Rivera, a déclaré au journal télévisé d'ABC que la jeune fille avait été touchée par des fragments de balle. Faisant référence à sa décision rapide de faire le mort, Rivera a déclaré : "Je ne sais pas si on lui a appris à faire cela. ... Je ne peux pas expliquer pourquoi elle a pensé à cela".

Les républicains ont appelé comme témoin pour l'audience de mercredi Lucretia Hughes du projet DC Women for Gun Rights. Le groupe dit qu'il "encourage la préservation de la culture américaine des armes à feu" tout en sensibilisant à la sécurité des armes à feu.