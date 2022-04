Un jour après l'attentat, le métro de New York grouille d'usagers

Lors d'interviews, les usagers se sont dits bouleversés par cette attaque très inhabituelle au cours de laquelle l'homme a commencé à tirer après avoir déclenché des fumigènes dans un wagon de métro, laissant 10 personnes avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Mais même après plusieurs autres explosions de violence dans les gares cette année, les usagers ont dit qu'ils avaient des lieux de travail, des cours ou des maisons à rejoindre, et que le métro de la ville, l'un des plus grands du monde, restait le moyen le plus efficace pour eux de se déplacer.

"J'étais un peu prudent mais, hé, nous sommes de retour à la normale", a déclaré Matthew Mosk dans un train N qui venait de passer par la station de la 36e rue de Brooklyn, un jour après qu'un de ses quais ait été maculé du sang d'usagers blessés. "NYC est fort. Comme si cela n'était jamais arrivé".

Les New-Yorkais plus âgés ont déclaré que le métro était bien moins menaçant que lorsqu'ils étaient jeunes et que la criminalité sévissait dans les trains couverts de graffitis. Les nouveaux arrivants dans la ville ont déclaré qu'elle pourrait se sentir plus sûre.

La plupart ont apprécié l'idée d'un plus grand nombre d'agents de police, bien que certains se demandent quelle différence ils pourraient faire.

Le maire Eric Adams, un ancien capitaine de police qui a pris ses fonctions en janvier, avait déjà augmenté le nombre de policiers au sein du Transit Bureau à 3 500, dépassant les 3 250 agents envoyés dans le système l'été dernier dans le cadre d'un sursaut de son prédécesseur. Mardi, Adams a déclaré qu'il allait temporairement doubler ce nombre.

Il n'y avait personne à voir à l'intérieur de la station DeKalb Avenue de Brooklyn mercredi après-midi.

Lyric Archibald, 17 ans, une résidente de Brooklyn attendant de se rendre dans une école de Manhattan où elle enseigne aux élèves comment jouer au Double Dutch avec des cordes à sauter, a déclaré que la plupart des policiers qu'elle a vus étaient en haut des quais, attendant d'attraper les sauteurs de tourniquet.

"Pour moi, les flics sont censés nous protéger, mais parfois on dirait qu'ils ne le font pas", a-t-elle déclaré avant que son train Q, brillant et sans graffitis, n'entre en gare en hurlant.

Les responsables de l'autorité de transport métropolitaine (MTA), contrôlée par l'État, qui gère le métro, affirment que les crimes graves restent relativement rares dans le système, mais les usagers déclarent se sentir moins en sécurité lorsque les stations et les trains sont vides, en particulier après les rapports de crimes très médiatisés.

Les fusillades de masse dans le métro comme celle de mardi sont pratiquement inédites, les New-Yorkais remontant aux années 1980 pour un épisode comparable. En ce qui concerne les autres activités criminelles, les données sur la criminalité du département de la police de New York présentent un panorama mitigé puisque, en raison de la pandémie, le nombre d'usagers représente aujourd'hui environ 60 % de ce qu'il était il y a deux ans.

Au cours des deux premiers mois de 2022, les délits majeurs dans le métro ont baissé à 383, contre 524 au cours des deux premiers mois de 2020. Les vols qualifiés étaient en baisse à 110, contre 151 à la même période en 2020 ; les agressions criminelles étaient en hausse à 87, contre 76 au début de 2020.

Avant la pandémie, environ 5,5 millions de trajets en métro étaient effectués chaque jour de la semaine, mais la fréquentation a chuté au cours du premier semestre de 2020 en raison de la hausse du COVID-19. De nombreux New-Yorkais ont commencé à travailler à domicile, tout comme les banlieusards. Les touristes ont pratiquement disparu.

Le MTA, qui dépend des tarifs des trains et des bus et des péages routiers pour environ 40 % de ses revenus, a travaillé avec Adams et son prédécesseur pour encourager les usagers à revenir. Le nombre d'usagers en semaine est repassé au-dessus des 3 millions de trajets en septembre dernier, et il y a eu en moyenne 3,3 millions de trajets chaque jour de la semaine dernière.

Sur le quai de l'avenue DeKalb, Josie Chu, une étudiante en économie de 19 ans, vérifiait ses obligations sur son ordinateur portable. Elle a déménagé de Los Angeles il y a deux ans, et n'avait régulièrement pris le métro qu'à l'époque de la pandémie.

"Ce n'est tout simplement pas sûr, en particulier pour les Asiatiques", dit-elle, en évoquant l'obligation du meurtre de Michelle Go, une Asiatique-Américaine, par un homme qui l'a poussée sur les rails à Times Square en janvier.

À quelques sièges de là, Michael Galindez, un électricien de 49 ans, attendait d'emmener sa fille adolescente à un cours d'art. Il a grandi à East New York, le quartier le plus pauvre de Brooklyn, et a dit qu'il prenait le métro tout seul depuis l'âge de 10 ans.

"Toute notre société était différente à l'époque, indisciplinée", a-t-il dit. "Maintenant, les choses sont un peu plus calmes".

Pourtant, il pense qu'il y a moins d'agents dans le train que dans sa jeunesse et il est irrité par une recrudescence des infractions aux règles : il a réprimandé au moins une personne pour avoir fumé dans le train. Et il semble y avoir plus de personnes ayant des problèmes de santé mentale, a-t-il dit.

"Beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes et il n'y a personne ici pour gouverner cela", a-t-il dit. "Je ne veux pas être, vous savez, poignardé pour avoir dit à quelqu'un d'arrêter de fumer".