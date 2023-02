Un journal nord-coréen qualifie l'aide extérieure de "bonbons empoisonnés" et appelle à l'autosuffisance.

Le pays isolé a souffert de pénuries alimentaires ces dernières années, sous le coup des inondations et des typhons, des sanctions internationales visant à freiner ses programmes nucléaire et de missiles, et d'une forte réduction des échanges avec la Chine en raison de la fermeture des frontières et du verrouillage du COVID-19.

La plupart des agences des Nations Unies et des groupes de secours occidentaux ont depuis quitté la Corée du Nord, la Chine restant l'une des rares sources d'aide alimentaire extérieure.

Dans un commentaire, le journal du Parti des travailleurs au pouvoir, le Rodong Sinmun, a mis en garde contre l'aide économique des "impérialistes" qui utilisent l'aide comme un "piège pour piller et subjuguer" les pays bénéficiaires et s'immiscer dans leur politique interne.

"C'est une erreur d'essayer de stimuler l'économie en acceptant et en mangeant ces bonbons empoisonnés", disait le commentaire.

L'article est paru alors que l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté mercredi que quelque 700 détenus de trois prisons de campagne, dont celle de la ville centrale de Kaechon, sont morts de famine et de maladies au cours des deux dernières années, citant une source anonyme.

Le ministère de l'Unification de Séoul, qui gère les affaires intercoréennes, a refusé de commenter le rapport, mais a déclaré mardi qu'il semblait y avoir une augmentation récente des décès dus à la famine dans certaines provinces nord-coréennes.

"La production alimentaire a baissé par rapport à l'année dernière, et il est possible qu'il y ait des problèmes de distribution en raison d'un changement dans leur politique d'approvisionnement et de distribution de nourriture", a déclaré un fonctionnaire du ministère aux journalistes.

En décembre, l'agence sud-coréenne de développement rural a estimé la production agricole du Nord à environ 4,5 millions de tonnes l'année dernière, soit une baisse de 3,8 % par rapport à 2021, citant les fortes pluies de l'été et d'autres conditions météorologiques.

Le ministre de l'Unification, Kwon Young-se, a déclaré que Pyongyang avait demandé à l'agence alimentaire de l'ONU, le Programme alimentaire mondial, d'apporter son soutien, mais qu'il n'y avait pas eu de progrès en raison de divergences sur les questions de contrôle. L'agence n'a pas répondu à une demande de commentaire.