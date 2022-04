Un journaliste de Fox News blessé en Ukraine se dit "sacrément chanceux" d'être en vie.

Benjamin Hall se trouvait dans un véhicule avec le caméraman de Fox News Pierre Zakrzewski et la journaliste ukrainienne Oleksandra "Sasha" Kuvshynova le mois dernier lorsqu'il a été frappé par des tirs d'artillerie près de Kiev. Zakrzewski, 55 ans, et Kuvshynova, 24 ans, ont été tués.

"Pour résumer, j'ai perdu une demi-jambe d'un côté et un pied de l'autre. Une main est en train d'être reconstituée, un œil ne fonctionne plus, et mon ouïe est plutôt souffrante", a déclaré Hall dans un message sur Twitter accompagné d'une photo de lui sur une civière, portant un cache-œil.

"Mais dans l'ensemble, je me sens sacrément chanceux d'être ici - et ce sont les gens qui m'ont amené ici qui sont extraordinaires !", a ajouté Hall.

Dans un tweet précédent, son premier depuis l'attaque, Hall a rendu hommage à ses deux collègues tombés au combat.

Zakrzewski était un ancien photographe de zone de guerre qui avait couvert de multiples conflits pour Fox News, notamment en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Basé à Londres, il travaillait en Ukraine depuis février.

Kuvshynova avait aidé les équipes de Fox à naviguer dans Kiev et ses environs tout en recueillant des informations et en parlant avec des sources.