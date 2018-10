Un journaliste saoudien retenu au consulat d'Arabie à Istanbul

(Actualisé avec porte-parole d'Erdogan § 1-2)

ANKARA/ISTANBUL, 3 octobre (Reuters) - Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui s'est exilé aux Etats-Unis il y a un an, craignant que ses opinions ne lui valent des représailles, se trouve depuis plus de 24 heures au consulat d'Arabie à Istanbul, a confirmé mercredi le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Ibrahim Kalin a ajouté que les autorités turques étaient en contact avec des responsables saoudiens et a dit espérer que l'affaire serait réglée.

La fiancée et l'un des proches du journaliste, contacté par Reuters, ont déclaré qu'il n'était pas reparu après y être entré mardi pour obtenir des documents nécessaires à son divorce et à son remariage.

Les informations selon lesquelles le journaliste est retenu au consulat "sont fausses", dit-on en revanche à l'ambassade saoudienne de Washington. Il s'est rendu au consulat "pour demander des documents relatifs à son statut marital et en est sorti peu après", a-t-on ajouté avant les déclarations du porte-parole d'Erdogan.

Ancien rédacteur en chef d'Al Watan, Khashoggi est aussi un habitué des débats télévisés. Il a quitté l'Arabie en septembre 2017 quand les autorités l'ont sommé de cesser de s'exprimer sur Twitter.

Jamal Khashoggi a notamment interviewé plusieurs fois Oussama Ben Laden, fondateur d'Al Qaïda, en Afghanistan et au Soudan, et a été conseiller du prince Turki al Fayçal, ex-chef des services de renseignement saoudiens et ancien ambassadeur aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

