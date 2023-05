Un juge fédéral de Virginie a annulé les lois fédérales interdisant la vente d'armes de poing aux acheteurs de moins de 21 ans, estimant qu'elles violaient le droit constitutionnel de posséder des armes à feu.

Cette décision, qui devrait être contestée par le ministère de la justice, n'entrera pas en vigueur tant que le juge Robert Payne, du tribunal fédéral du district Est de Virginie, nommé par le président George H.W. Bush, n'aura pas rendu son ordonnance définitive dans les semaines à venir.

Cette décision n'affectera pas les 19 États qui ont leurs propres lois interdisant la vente d'armes de poing à toute personne âgée de moins de 21 ans.

La décision de M. Payne fait suite à l'élargissement considérable des droits relatifs aux armes à feu par la Cour suprême au cours de l'année écoulée, auquel le juge s'est fréquemment référé dans sa décision publiée mercredi.

"Parce que les lois et règlements en question ne sont pas compatibles avec l'histoire et la tradition de notre nation, ils ne peuvent donc pas être maintenus", a écrit M. Payne dans sa décision.

Les avocats représentant le ministère de la justice dans cette affaire n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Elliott Harding, l'avocat des quatre premiers plaignants, âgés de 18 à 20 ans, qui souhaitaient acheter des armes de poing, s'est dit satisfait de la décision.

"Même si elle garantit que les futurs acheteurs pourront désormais acheter ces armes à feu dans le cadre du système fédéral, qui prévoit des vérifications des antécédents et d'autres exigences, nous nous attendons à ce que les défendeurs fassent appel", a déclaré Elliott Harding. "Néanmoins, nous restons optimistes et pensons que la décision sera confirmée en temps voulu.

Les droits sur les armes à feu, chers à de nombreux Américains et promis par les fondateurs du pays au XVIIIe siècle, sont une question controversée dans un pays qui connaît des niveaux élevés de violence par arme à feu, y compris de nombreuses fusillades de masse.

Il y en a eu au moins 210 jusqu'à présent en 2023, le plus grand nombre à ce stade de l'année depuis au moins 2016, selon le Gun Violence Archive. Le groupe à but non lucratif définit une fusillade de masse comme toute fusillade au cours de laquelle quatre personnes ou plus sont blessées ou tuées, sans compter le tireur.