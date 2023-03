Mercredi, un juge fédéral de Floride a donné raison au procureur général républicain de l'État en déclarant que la politique de l'administration du président Joe Biden, qui consiste à libérer de nombreuses personnes ayant franchi illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique plutôt que de les placer en détention, est contraire à la législation américaine en matière d'immigration.

Le juge du district de Pensacola, T. Kent Wetherell, a empêché l'administration de poursuivre la mise en œuvre d'une note de service du ministère de la sécurité intérieure datant de 2021, qui autorisait des "alternatives à la détention" afin de réduire la surpopulation dans les centres de détention. Ces alternatives comprennent les bracelets de cheville, la surveillance téléphonique ou les contrôles effectués par les agents des services de l'immigration. Les critiques républicains ont qualifié cette politique d'"attraper et relâcher".

M. Wetherell, nommé par l'ancien président républicain Donald Trump, a déclaré que les autorités fédérales chargées de l'immigration n'avaient pas le pouvoir de mettre en œuvre ces alternatives à grande échelle en vertu de la législation existante. Le juge a approuvé l'argument du procureur général de Floride Ashley Moody, qui a contesté la politique.

"Les défendeurs ont effectivement transformé la frontière sud-ouest en une ligne vide de sens dans le sable et en un simple ralentisseur pour les étrangers qui affluent dans le pays", a écrit M. Wetherell, en faisant référence aux citoyens non américains qui franchissent la frontière illégalement.

M. Wetherell a donné à l'administration sept jours pour faire appel avant que sa décision ne prenne effet.

Le bureau de M. Moody et le ministère de la santé et des services sociaux n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'administration a déclaré qu'elle manquait de ressources et de capacités de détention pour traiter l'afflux récent de migrants. La décision de mercredi pourrait entraîner une augmentation significative du nombre de personnes détenues dans les centres de détention.

Moody a poursuivi le DHS en 2021, affirmant que sa politique, officiellement connue sous le nom de Parole Plus Alternative to Detention, violait la loi américaine sur l'immigration et la nationalité. Plus de 100 000 personnes ont été libérées en Floride à la suite de la politique de l'administration, obligeant l'État à engager des frais importants pour fournir des services sociaux, selon l'action en justice.

La loi fédérale sur l'immigration autorise le ministère de la santé et des services sociaux à accorder une "libération conditionnelle" aux migrants plutôt que de les placer en détention "au cas par cas, pour des raisons humanitaires urgentes ou dans l'intérêt du public". L'administration a fait valoir que la note de 2021 constituait un exercice de ce pouvoir discrétionnaire, car la surpopulation des centres de détention constituait une crise humanitaire.

M. Wetherell a décidé que cette politique violait l'obligation pour le gouvernement d'envisager la libération conditionnelle au cas par cas.

La Floride et 19 autres États dirigés par des républicains contestent séparément une autre politique de l'administration qui permettrait à des centaines de milliers de personnes originaires de Cuba, d'Haïti, du Venezuela et du Nicaragua d'être libérées aux États-Unis au lieu d'être placées en détention chaque année.