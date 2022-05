Un juge américain autorise une parodie de la chanson "Grease".

La juge en chef Laura Taylor Swain du tribunal fédéral de Manhattan a déclaré que Sketchworks Industrial Strength Comedy, la troupe d'Atlanta qui a créé "Vape", a transformé "Grease" en l'actualisant pour l'ère #MeToo et en exposant ses tendances misogynes.

Écrit en 1971, "Grease" a été joué à Broadway de 1972 à 1980, tandis que le film mettait en vedette John Travolta et Olivia Newton-John.

"Grease" dépeint les hauts et les bas des relations entre Danny Zuko et Sandy Olsson (Dumbrowski dans la comédie musicale) et parmi leurs amis, alors qu'ils traversent la dernière année du lycée fictif Rydell High School à la fin des années 1950.

"Vape" avait les mêmes personnages et une histoire similaire.

Mais il présentait de nombreuses différences, notamment en utilisant l'argot du millénaire, en soulignant comment les personnages adolescents se mettent à chanter et à danser au hasard et "ont l'air d'avoir au moins 30 ans", en remplaçant "Greased Lightnin'" par "Prius Lightning" et en critiquant la "fin heureuse" où Sandy subit une transformation radicale pour gagner le cœur de Danny.

Dans une décision de 22 pages, Mme Swain a déclaré qu'en conservant les personnages et l'arc de l'intrigue de "Grease" tout en changeant le script et les paroles, "Vape" "commente la façon dont les tendances misogynes ont à la fois évolué depuis la création de "Grease" et sont restées les mêmes."

Elle a distingué l'affaire d'une décision de la cour d'appel de mars 2021 selon laquelle Andy Warhol a violé la loi fédérale sur le droit d'auteur en s'inspirant d'une photographie de Prince pour une série d'images de la star du rock, car les images n'étaient pas transformatives.

"Ici, en revanche, 'Vape', lorsqu'il est considéré de manière holistique, constitue une parodie de 'Grease' ... et constitue donc un usage loyal", a écrit Swain.

Sketchworks a intenté une action en justice après que les défendeurs, représentant les coauteurs de "Grease" Jim Jacobs et Warren Casey, ont envoyé une lettre de cessation et de désistement, forçant l'annulation en août 2019 des représentations de "Vape" à Manhattan.

Un avocat des défendeurs n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'avocat de Sketchworks n'a pas fait de commentaire immédiat.

La Cour suprême se penchera sur le litige Warhol lors de sa session 2022-2023.