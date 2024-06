Lundi, un juge fédéral a temporairement bloqué une règle de l'administration Biden élargissant les cas dans lesquels les entrepreneurs de construction sont tenus de payer aux travailleurs les salaires en vigueur, qui s'applique à des projets d'infrastructure financés par le gouvernement fédéral pour un montant de 200 milliards de dollars.

Le juge de district Sam Cummings de Lubbock, au Texas, a déclaré que le ministère américain du travail n'avait pas le pouvoir d'imposer des exigences en matière de salaire courant lorsque les agences gouvernementales ne les incluent pas explicitement dans les contrats et de les étendre aux chauffeurs de camion qui travaillent sur les chantiers de construction.

"Les présidents et leurs agences (...) font violence à la Constitution lorsqu'ils tentent de modifier unilatéralement les lois du Congrès pour les adapter à leurs choix politiques", a écrit M. Cummings, nommé par l'ancien président républicain Ronald Reagan.

M. Cummings a empêché l'application de cette règle, qui est entrée en vigueur en octobre dernier, dans l'attente de l'issue d'une action en justice intentée par Associated General Contractors of America, un important groupe professionnel du secteur de la construction.

Le ministère du travail et Associated General Contractors n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Une loi datant du New Deal, le Davis-Bacon Act, charge le ministère du travail d'établir des planchers salariaux pour les projets de construction financés par le gouvernement fédéral. Ces planchers sont basés sur les salaires en vigueur pour certains emplois dans des zones géographiques spécifiques.

Aujourd'hui, les salaires en vigueur s'appliquent à plus d'un million de travailleurs de la construction pour des projets d'une valeur de 200 milliards de dollars.

Le règlement de l'administration Biden a rétabli une méthode de calcul de ces salaires qui exclut de nombreux travailleurs moins bien payés et conduit à des planchers salariaux plus élevés, méthode qui avait été abandonnée par l'administration Reagan dans les années 1980. D'autres groupes professionnels contestent ces changements dans le cadre d'un autre procès en cours.

Le règlement a apporté plusieurs autres modifications importantes, notamment en conférant aux normes salariales en vigueur le statut de loi, ce qui signifie qu'elles sont toujours en vigueur et que les agences n'ont plus à les inclure explicitement dans les contrats, et en élargissant la définition des "mécaniciens et ouvriers" couverts par la loi pour y inclure les chauffeurs de camion qui effectuent des livraisons sur les sites de travail.

L'association Associated General Contractors a contesté ces deux dispositions dans une action en justice intentée en novembre, affirmant qu'elles outrepassaient les pouvoirs du ministère du travail en matière de fixation du niveau des salaires en vigueur.

Lundi, M. Cummings a abondé dans ce sens et a déclaré que la règle causerait des dommages irréparables aux entreprises de construction, y compris en excluant certaines d'entre elles des contrats fédéraux, si elle restait en vigueur.

En adoptant cette règle, le ministère du travail a déclaré qu'il était nécessaire de moderniser les réglementations relatives aux salaires en vigueur afin de refléter les changements intervenus dans la législation et l'économie.

Les syndicats et d'autres partisans de la règle se sont fait l'écho de ce point de vue, affirmant qu'elle garantirait aux travailleurs une rémunération équitable et découragerait le vol de salaire, en particulier dans le cadre du nombre croissant de projets de construction dans le domaine de l'énergie propre.