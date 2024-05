Un juge fédéral du Texas a bloqué vendredi la nouvelle règle du Consumer Financial Protection Bureau plafonnant à 8 dollars les frais de retard sur les cartes de crédit, donnant ainsi gain de cause aux entreprises et aux groupes bancaires qui estimaient que l'agence avait outrepassé son autorité.

Le juge du district de Fort Worth, Mark Pittman, a émis une injonction préliminaire contre la règle, qui devait entrer en vigueur lundi. La Chambre de commerce des États-Unis, l'Association des banquiers américains et d'autres groupes d'entreprises s'étaient opposés à cette règle.

M. Pittman a été nommé à la magistrature par l'ancien président républicain Donald Trump. (Reportage de Nate Raymond à Boston ; Rédaction de Leslie Adler)